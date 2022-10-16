الامارات | الطقس المتوقع غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:30 والمد الثاني عند الساعة **: ** والجزر الأول عند الساعة 09:19 الجزر الثاني عند الساعة 00:45.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:34المد الثاني عند الساعة 04:06 والجزر الاول عند الساعة 08:34والجزر الثاني عند الساعة 20:22.