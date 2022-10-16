الامارات | "كهرباء الشارقة" تربط 151 منزل بشبكة الغاز الطبيعي في الساف بكلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع توصيل شبكة الغاز الطبيعي لعدد 151 منزل تابع لبرنامج الشارقة للاسكان بمدينة كلباء في وقت قياسي وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتقديم أفضل الخدمات للمشروعات السكنية في كافة المناطق.

وأوضح مدير مكتب الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية المهندس خالد الحوسني أن تمديد شبكة الغاز الطبيعي للمساكن التابعة لبرنامج اسكان الشارقة في مدينة كلباء و خورفكان يتم وفق أفضل مواصفات الأمن والسلامة وتم تنفيذ تمديدات شبكة الغاز الطبيعي بطول 6 كيلومتر لتصل إلى جميع المنازل التي تم إنشائها ضمن مشروع 151 وحدة سكنية كما اصبح بالامكان الاستفادة الفورية من الخدمة حيث أصبحت الشبكة الداخلية للمساكن جاهزة للتشغيل.

وأشار إلى أن شبكة الغاز الطبيعي بمدينة كلباء بلغ طولها حالياً أكثر من 132 كيلو متر واعمال التوسع مستمرة لتشمل جميع المناطق السكنية والمشاريع المختلفة وبلغ عدد المشتركين بالخدمة أكثر من 725 مستخدم .

وأضاف أن تنفيذ مشروع شبكة الغاز الطبيعي بمدينة كلباء بدأ منذ عام 2008 بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة وتم البدء بانشاء الاعمال المدنية لتركيب المحطات والبدء في تمديد الشبكات الارضية بالعديد من مناطق المدينة وفي اقل من عام تم تشغيل محطة توزيع الغاز الطبيعي وتدفيع الغاز بالشبكات الارضية، حيث كان طول الشبكة في بداية المشروع حوالي 42 كيلومتر لتغطي بعض المناطق واليوم تجاوز طول الشبكة 132 كيلومتر ولا زالت المشروعات التطويرية التوسعات مستمرة لتصل الخدمة لكافة المناطق.

ودعا سكان مدينة كلباء وخورفكان للاستفادة من هذة الخدمة الفريدة والأمنة لما تمتاز به من التوافر والاستدامة على مدار الساعة والأمن والسلامة كما أن خدمات الطوارئ تقدمها الفرق الفنية بالهيئة علي مدار الساعة طوال ايام الاسبوع24/7 كما يعتبر استخدام الغاز الطبيعي صديقا للبيئة.