الامارات | "العوى" يبشر بانخفاض الحرارة واعتدال الجو في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، إنه مع طلوع نجوم منزلة العوى يدخل موسم «الوسم» أو «الوسمي» اليوم والذي يترقبه أهل الإمارات وعموم الجزيرة العربية بشغف.

وذكر أن «الوسم» أو «الوسمي»، يعتبر من أشهر مواسم العرب وأحمدها، ثاني المواسم عند العرب بعد الصفرية او الصفري ، سميت هذه الفترة بالوسم ، لأن مطرها «يسم» الأرض بالنبات، وأمطارها تسم الأرض بالخضرة والكلأ، و«الوسم» لغة، هو «الكي» الذي يترك أثراً لفترة طويلة ، ومطرها محمود ونافع للأرض، حيث يكون في وقت اعتدال الأجواء قبل قدوم شدة البرد.

وشرح أن الوسم عند أهل الأنواء هو مصطلح لفترة زمنية تضم أربعة طوالع من المنازل القمرية، كل منزلة 13 يوماً، وهي «العواء» أول نجوم الوسم، ودخوله يوم 16 أكتوبر، ويليه «السماك»، ودخوله 29 أكتوبر، ثم «الغفر» 11 نوفمبر، وأخيراً «الزبانا»، وهو آخر نجوم الوسم، ودخوله يوم 24 نوفمبر، وينتهي الوسم 6 ديسمبر، ليبدأ الشتاء و دخول البرد واول مربعانية الشتاء ، وتبلغ عدد أيام الوسم 52 يوماً، فيما يعده البعض 60 يوماً، تبدأ من منتصف أكتوبر، وتنتهي مع منتصف ديسمبر.

وأشار إلى أن الوسم يكون في وقت تسميه العرب «الربيع الأول» أو «ربيع الماء و الندى »، وهو موسم الأمطار، و الرطوبة العالية ، مع اعتدال الأجواء الذي يسبق الشتاء وشدة البرد، و هو من فصل الخريف ، تمييزاً له عن «الربيع الثاني» أو «ربيع النبات و المرعى»، وهو موسم الأمطار مع اعتدال الأجواء، الذي يلي الشتاء وشدة البرد، وهو من فصل الربيع، كما تعرفه العامة، الذي تزدهر خلاله النباتات البرية والمراعي، وأمطاره تنشط نمو النباتات وتطيل من عمر المراعي.

وإذا نزل المطر خلال هذا الموسم، مبكراً، ولفترات متعددة ومتباعدة، فإن الأرض تخصب، والفقع يظهر في البراري، كما ينبت النبات البري بأنواعه المتعددة، من زهور وأعشاب فصلية، وتخضر الأعشاب الحولية والمعمرة، حيث أن الأعشاب البرية التي تنمو بأثر الوسم، تتمكن من استكمال دورة حياتها كاملة قبل قدوم الحر والقيظ، حيث إن دورة حياتها تقارب عادة 4 - 6 أشهر، ولتتمكن من طرح بذورها للموسم القادم.

فترة الوسم، فترة جيدة لنمو النباتات والزراعة، نظراً لاعتدال درجات الحرارة، إذ تتراوح في حدها الأعلى بين 30 إلى 35 درجة مئوية، والأدنى بين 20 إلى 10 درجات مئوية، كما تعتبر أمطار الوسم، أكثر نفعاً للأرض، إذ تقل نسبة التبخر، ويعود ذلك على المخزون الجوفي للمياه، و الأمطار التي تسبق الوسم بفترة لا تتجاوز عشرة أيام تسمى ( سبق الوسم ) و تظهر السحب الآتية من جهة الشمال .

وفي موسم الوسم، يبدأ عبور الطيور المهاجرة، وتبدأ هجرة طيور مثل الحبارى والكروان والصقور ، و يطيب صيد الأسماك في البحر لوفرتها .