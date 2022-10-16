الامارات | تشغيل "السكوتر" الكهربائي في 11 منطقة جديدة بداية عام 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، تشغيل "السكوتر" الكهربائي في 11 منطقة سكنية جديدة، بداية العام المقبل، وبذلك يرتفع عدد المناطق المصرّح فيها بقيادة الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي إلى 21 منطقة، وسيرتفع إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي ومسارات الطرق المشتركة الآمنة، في مختلف مناطق إمارة دبي، من 185 كيلومترا، إلى 390 كيلومترا.

وأكد الطاير أن التوسع في تهيئة مناطق جديدة لتشغيل الدراجات الهوائية والسكوتر، يأتي تماشياً مع إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، الذي يهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تحويل دبي، إلى مدينة صديقة للدراجات، والتحول نحو النقل المستدام الأقل تلويثاً للبيئة، وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل التنقل البديلة، وكذلك تعزيز استراتيجية الميل الأول والأخير.

المناطق الجديدة

وقال: تشمل المناطق الجديدة: الطوار الأولى، والطوار الثانية، وأم سقيم الثالثة، والقرهود، ومحيصنة الثالثة، وأم هرير الأولى، والصفا الثانية، والبرشاء جنوب الثانية، والبرشاء الثالثة، والقوز الرابعة، وند الشبا الأولى، وبتشغيل السكوتر الكهربائي في هذه المناطق، سيرتفع إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي إلى نحو 390 كيلو مترا، وستخدم قرابة 114,503 نسمة من سكان تلك المناطق، مشيراً إلى أنه سيجري ربط المسارات، مع أهم نقاط الجذب ومحطات النقل الجماعي، البالغ عددها (10) محطات نقل جماعي، و(18) موقعا حيويا تشمل، الحدائق العامة، والعديد من المحال التجارية، بما يسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير والتقليل من الاعتماد على المركبات.

معايير التوسع

وأوضح الطاير أن اختيار المناطق والمسارات، جاء بناء على دراسات فنية، وتحليل بيانات لمختلف مناطق إمارة دبي لتقييمها من حيث السلامة وأحجام الحركة المرورية، وجاهزية البنية التحتية، وكذلك بناءً على الكثافة السكانية، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، مؤكداً أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، على التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والأمان والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.

وأكد معالي مطر الطاير أنه لايزال العمل جاريا في تلك المناطق لوضع اللمسات الأخيرة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية الخاصة بالسلامة المرورية، وتتضمن التحسينات الجاري تنفيذها في تلك المناطق وضع العلامات الأرضية واللوحات الارشادية، إضافة إلى تحويل الشوارع الداخلية إلى مناطق آمنة من خلال خفض السرعات من 40 كم/ساعة إلى 30 كم/ساعة وذلك لضمان التنقل الآمن للمستخدمين.

عدم الاستخدام قبل التجهيز

ناشدت هيئة الطرق والمواصلات الجمهور، عدم استخدام السكوتر الكهربائي في المسارات التي لاتزال قيد الانشاء، وذلك تفادياً لوقوع أية أخطاء أو حوادث مرورية، مؤكدة أن العمل في المناطق الجديدة، يسير وفقاً للخطط التنفيذية للهيئة، حيث شارفت على الانتهاء من وضع العلامات المرورية واللوحات الإرشادية الخاصة بالسكوتر الكهربائي، وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية الخاصة بالسلامة المرورية، كما ناشدت الهيئة سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر عند القيادة داخل تلك المناطق، والالتزام بالسرعات المحددة على تلك الشوارع.

المناطق السابقة

شملت المرحلة الأولى التي شغلت فيها هيئة الطرق والمواصلات السكوتر الكهربائي، 10 مناطق وهي: بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر، ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص، والمنخول، والكرامة، وذلك ضمن مسار ونطاق محددين، إلى جانب 185 كيلومترا من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي، باستثناء مسارات الدراجات في سيح السلم، والقدرة.

تصريح بالقيادة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات رابطاً إلكترونياً، على موقعها الإلكتروني: www.rta.ae، ويتيح للراغبين الحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي مجاناً، للسير على الطرق الآمنة في المناطق التي حددتها الهيئة، وذلك بعد الحصول على دورات تدريبية، واجتياز الاختبار عبر الموقع الإلكترونـي.

مواصفات فنية

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022، المواصفات الفنّية الواجب توفرها في الدرّاجة والسكوتر الكهربائي، وتشمل، مصباحا أبيض رئيساً أماميا، ومصباحاً أحمر وعاكسة حمراء في الخلف، وجهاز تنبيه صوتيا مُثبتاً على المِقوَد، ومكابح على الإطارات الأمامية والخلفية، إضافة إلى وجود تناسُب بين مقاسات الإطارات وحجم الدرّاجة، وأن تكون الإطارات صالحة للسّير على الطريق أو المسار المحدد من قبل الهيئة، وأن يتناسب حجم الدرّاجة مع حجم قائدها. ودعت الهيئة الجمهور إلى اختيار السكوترات الكهربائية عالية الجودة لتجنب حوادث احتراق البطاريات أو الأعطال الفنية المتكررة.

التزام قائد الدراجة

وفيما يتعلق بالتزامات قائد الدرّاجة، فقد ألزمه القرار بعدد من الالتزامات أهمها: تشريعات السّير والمُرور، وقيادة الدراجة والسّكوتر الكهربائي المملوك للأفراد والشركات والمُخصّص للأغراض الشخصيّة أو لنشاط التأجير في المناطق المسموح بها فقط، المعلنة من قبل هيئة الطرق والمواصلات، وعلى المسارات التي تُحدِّدها الهيئة، وعدم استخدام الدراجات في المسارات المخصصة للمشي أو الجري، وعدم تجاوز الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي للسُّرعة المُحدّدة من الهيئة في تلك المناطق، وعدم قيادة السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة على الطرقات الآمنة دون الحُصول على تصريح القيادة.

كما حدد القرار التزامات قائد الدرّاجة والسكوتر الكهربائي، بالتقيُّد بمُتطلّبات الأمن والسلامة المُعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك ارتداء السُّترة العاكسة للضوء، والخوذة الواقية على الرأس، كما ألزم القرار الدرّاج بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى والمُشاة، وعدم حمل أي أشخاص أو أشياء مما يؤدي إلى اختلال التوازن من على قيادة السكوتر.

الإبلاغ عن الحوادث

كما نصّ القرار على ضرورة الإخطار عن أي حادث يتسبب به أو يتعرّض له قائد الدرّاجة، وتنتُج عنه إصابات أو أضرار مادّية، وذلك على أرقام الهواتف المُخصّصة للشرطة أو الإسعاف أو الهيئة، ما لم يُثبِت عدم تمكُّنِه من ذلك، واستخدام الجانب الأيمن للطريق دائماً عند قيادة الدرّاجة الهوائية أو الدرّاجة والسكوتر الكهربائي، والتأكُّد من خُلُو الطريق، مع إصدار إشارة باليد عند تغيير مسرب السّير، والسّير باتجاه حركة المُرور دائماً وليس العكس، والالتزام بالمسارات المحددة، وعدم إدخال إضافات أو تغييرات جوهرية على الدرّاجة أو السكوتر الكهربائي.

أفضل الممارسات العالمية

طبقت هيئة الطرق والمواصلات أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية، لتتناسب مع استخدام وسائل التنقل المرن المستدامة، مع تطبيق أعلى معايير واشتراطات السلامة والأمان، حيث وفرت على امتداد المسارات والمناطق المعتمدة لوحات إرشادية تتضمن تعليمات وإرشادات لقيادة الدراجات والسكوتر الكهربائي، كما تتضمن التطبيقات الذكية الخاصة بالمشغلين، خرائط بالمسارات المسموح بالقيادة فيها، وقواعد السلامة الواجب اتباعها.

مواقف السكوتر

وفرت هيئة الطرق والمواصلات، مواقف للسكوتر الكهربائي المشترك على امتداد المسارات المخصصة للسكوتر الكهربائي والمناطق المسموح فيها بقيادة السكوتر، حيث تتركز في أهم مواقع الجذب السياحي، وحول محطات وسائل المواصلات العامة المختلفة.

ودعت الهيئة جميع الأفراد إلى الالتزام بإيقاف السكوترات الكهربائية المشتركة التابعة للشركات المشغلة، في المواقف المخصصة فقط، وعدم تركها بصورة تُشكِّل عائقاً أمام حركة المركبات أو المُشاة أو استخدام المواقف العامة للمركبات الأخرى، وذلك حفاظاً على سلامة الراكب ومستخدمي الطريق.