الامارات | رئيس الدولة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الكورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان».

ورحب سموه بكيم جين بيو خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، وهنأه بمناسبة انتخابه رئيساً للجمعية الوطنية الكورية، متمنياً له التوفيق في مهامه وخدمة شعبه وبلده.

وشكر المسؤول الكوري صاحب السمو رئيس الدولة، ونقل إليه تحيات يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمَّله سموه نقل أطيب تحياته إلى الرئيس الكوري، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام التطور والرخاء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات الصداقة العميقة بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة المجالات البرلمانية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، والحرص المشترك على تنميتها وتطويرها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعاتهما إلى المستقبل.

كما تناول سموه ورئيس الجمعية الوطنية الكورية تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.