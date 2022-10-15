الامارات | عوامل قد تزيد من فرص إصابة النساء بسرطان الثدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي عدة عوامل قد تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، خصوصاً أن العديد من النساء اللاتي يصبن بهذا المرض ليس لديهم عوامل معروفة .

وحسب الهيئة فإن عوامل الإصابة تتمثل في " الجنس، التدخين، السمنة التقدم في العمر، تناول الأغذية الدسمة، الحمل المتأخر، العلاج الهرموني، شرب الكحل، التعرض للإشاعات، تناول حبوب منع الحمل".

وتابعت الهيئة " من العوامل أيضاَ الجينات والتاريخ العائلي للمرأة، الامتناع عن الرضاعة الطبيعية، الطمث المبكر، والتأخر في انقطاع الطمث ليكون بعد عمر 55 عاماً".

وحول أبرز أعراض الإصابة بسرطان الثدي، ظهور كتل أو تجمعات في الثدي أو منطقة تحت الإبط، حدوث تغير في الحلمة، لتتراجع إلى داخل الثدي، كذلك حدوث تغيرات في جلد الثدي أو الهالة أو التجعيد، أو تكون الحفر كشكل جلد البرتقال، وحدوث تغير في حجم وشكل الثدي حيث يظهر عدم تناسق واضح، وأخيراً خروج إفرازات أو دم من الحلمة .