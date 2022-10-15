الامارات | السبوسي مديراً لإدارة التفتيش القضائي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (39) لسنة 2022 بتعيين القاضي محمد مبارك عبيد السبوسي، مديراً لإدارة التفتيش القضائي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.