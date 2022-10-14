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الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين محمد السبوسي مديراً لإدارة التفتيش القضائي

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دبي الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (39) لسنة 2022 بتعيين القاضي محمد مبارك عبيد السبوسي، مديراً لإدارة التفتيش القضائي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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