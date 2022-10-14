الامارات | أكدت خلو الإمارة منها.. "صحة أبوظبي" تحذر من 4 أدوية للأطفال

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شكرا لقرائتكم خبر عن أكدت خلو الإمارة منها.. "صحة أبوظبي" تحذر من 4 أدوية للأطفال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الصحة - أبوظبي أن القطاع الصحي في الإمارة خالي من هذه المنتجات الأربعة التي تصنعها شركة Maiden Pharmaceuticals والتي تحتوي على مواد ملوثه بحسب منظمة الصحة العالمية
وتدعوا دائرة الصحة أبوظبي كافة افراد المجتمع في حال توفر أي من هذه الأدوية لديهم إلى ضرورة عدم استخدامها وطلب المشورة الطبية في حال ظهور أي ردود فعل عكسية بعد استخدامها.
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