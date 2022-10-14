الامارات | شرطة دبي تتيح فرصة التطوع لمشاركتها في قطاع حيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الموانئ، مبادرة بحرية أمنية تحت عنوان " يَزْوا" بهدف تعزيز أمن الموانئ الساحلية والمحلية والنوادي البحرية في إمارة دبي، والتصدي لمختلف الظواهر السلبية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، عبر اشراك المجتمع من المتطوعين ليكونوا جزءا في تأمين مجتمعهم والحفاظ على سلامته.

جاء إطلاق المبادرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز شرطة الموانئ أمس في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور المدير التنفيذي لـسلطة مدينة دبي الملاحية الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، ، ومساعد القائد العام لشؤون أمن المنافذ اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، وعدد من المسؤولين والضباط.

وقال اللواء احمد بن ثاني إن مبادرة "يَزْوا"، تأتي تنفيذاً لاستراتيجية شرطة دبي "مدينة آمنة"، عبر تعزيز الخدمات التي تقدمها في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الأمن البحري، بوصفه أحد القطاعات الحيوية المهمة في الدولة، منوهاً بدور مركز شرطة الموانئ الرئيس في مراقبة وضبط حركة الملاحة الساحلية بالإمارة.

من جهته قال مدير مركز شرطة الموانئ العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي إن اختيار اسم "يَزْوا" عنواناً للمبادرة، نظراً لما يعنيه في التراث البحري الإماراتي، إذ يطلق على البحارة ، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف لإشراك المتطوعين في تأمين مجتمعهم والحفاظ على سلامته من أي ظواهر أو مخالفات بحرية.

وأضاف أن هناك ثلاث مبادرات فرعية تنبثق عن "يزوا" الأولى "مرافق آمنة" وتهدف إلى تعزيز أمن وسلامة الموانئ المحلية والنوادي البحرية، ومبادرة "سِردال"، وهو اسم محلي من موسوعة الإمارات البحرية، ويُطلق على قائد سفن الغوص، وتهدف إلى رصد ومكافحة الظواهر السلبية والمخالفات الأمنية البحرية بالتعاون مع الجمهور، عبر الاتصال بالرقم (901) للحالات غير الطارئة، والرقم (999) للحالات الطارئة، وأخيراً مبادرة "الإسناد البحري"، التي تفتح باب التطوع أمام الغواصين من الهواة والمحترفين، للتعاون مع شرطة دبي في المهام البحرية المختلفة، وذلك عبر قاعدة بيانات يُسجل فيها الراغبون بالتطوع مع شرطة دبي ، للاستعانة بهم في بعض المهام، عبر رابط في منصة شرطة دبي للتطوع.

بدوره، قال مدير منصة شرطة دبي للتطوع النقيب مهندس خليفة الروم إن المنصة تلعب دوراً أساسياً في دعم المهام الأمنية والمجتمعية التي تطلقها مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة بدبي، عبر قواعد بيانات رقمية، وآليات عمل واضحة وشاملة، تنظم العمل التطوعي، وتُتيح للراغبين بالتعاون مع شرطة دبي والمساهمة في خدمة مجتمعهم، بالاطلاع على المبادرات والفعاليات والأحداث المختلفة، واختيار ما يتناسب مع مهاراتهم وإمكانياتهم.

وأوضح أن منصة شرطة دبي للتطوع توفر رابطاً الكترونيا لتمكين الغواصين من الهواة والمحترفين، من تسجيل بياناتهم، دعماً لتحقيق أهداف مبادرة "يَزوا" البحرية الأمنية.