الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان الدكتور عبداللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان الدكتور عبداللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد.
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