الامارات | «صحة أبوظبي» تُطلق منصة «كوادر» لاستقطاب الكفاءات الطبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، منصة «كوادر»، المنصة الذكية الفريدة من نوعها التي تسلط الضوء على الفرص المهنية الواعدة في القطاع الصحي بالإمارة. ويأتي إطلاق المنصة جزءاً من التزام الدائرة باستقطاب واستبقاء الكفاءات الصحية في أبوظبي، من خلال استعراض الفرص المهنية المتوافرة وفقاً لاحتياجات ومتطلبات القطاع الصحي، بما يضمن تعزيز مشاركة الكوادر الصحية في الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية وضمان استدامتها.

وأوضحت الدائرة أن المنصة توفر لجميع العاملين والمختصين في الرعاية الصحية الراغبين في الانضمام إلى القطاع الصحي في أبوظبي إمكانية التقدم للوظائف الشاغرة في مختلف المجالات الطبية، بما في ذلك التمريض وطب الطوارئ والخدمات الطبية المساندة في منشآت صحية عدة بالإمارة. وتضم المنصة باقة من المزايا التي تلبي احتياجات العاملين الصحيين والمنشآت الصحية في أبوظبي، كما يتم تحديثها بشكل مستمر لتواكب المتطلبات المتغيرة والاحتياجات المستقبلية في الإمارة.

وأشارت إلى أن المنصة تضم العديد من المزايا للمتخصصين في الرعاية الصحية كإمكانية التسجيل وإنشاء الملف التعريفي الخاص بهم، والاطلاع على الوظائف المتاحة بما يتماشى مع تراخيصهم الحالية، وترشيحهم لوظائف تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم.

ومن خلال المنصة، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية في الإمارة التواصل بشكل مباشر مع المتقدمين المسجلين لتوفير فرص عمل لهم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في الدائرة، الدكتور راشد السويدي: «في ظل توجيهات قيادتنا، نواصل الجهود الرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري، واستقطاب الكفاءات والخبرات للعيش والعمل في القطاع الصحي بالإمارة، وتضم أبوظبي نخبة من المنشآت الصحية الرائدة عالمياً التي تحتضن كوادر صحية متميزة تسهم في مواصلة الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.

ونواصل التزامنا في الدائرة باستعراض الفرص المهنية الواعدة لتعزيز خبرات الكوادر الصحية والمضي في مسيرتها المهنية وفقاً لأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم».

ووفقاً للدراسات التي أجرتها دائرة الصحة في أبوظبي، يهدف القطاع الصحي في أبوظبي إلى تعزيز الكفاءات الصحية العاملة في الرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية وطب الأمومة والطفولة. وشهد عام 2021 زيادة في عدد الكوادر الطبية المرخصة بنسبة 5.7%، في حين ارتفع عدد الكوادر التمريضية المرخصة بنسبة 4.8%، حيث أطلقت الإمارة مجموعة من المبادرات والبرامج لاستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة للانضمام إلى القطاع الصحي في إمارة أبوظبي.

وارتفع عدد الكفاءات الإماراتية المرخصة في القطاع الصحي زيادة بنسبة 11% في عام 2021 مقارنة بعام 2020. ويمكن للمهنيين الصحيين ولمزودي الرعاية الصحية الوصول إلى منصة «كوادر» عبر الرابط التالي: (https://doh.gov.ae/ar/kawader).

القطاع الصحي في أبوظبي يهدف إلى تعزيز الكفاءات الصحية العاملة في الرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية.