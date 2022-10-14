الامارات | «بلدية دبي» ترقمن الفرص الاستثمارية عبر منصة موحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت بلدية دبي مشروعها النوعي «منصة الفرص الاستثمارية الرقمية» الذي قامت من خلاله برقمنة العملية الاستثمارية، لتسهيل العلاقة بين المستثمرين والبلدية من جهة، وإتاحة الفرص للجميع من جهة أخرى.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم» أن منصتها من شأنها دعم المستثمرين، حيث تمت رقمنة العملية الاستثمارية فأصبح بإمكان المتعاملين تقديم الأفكار الاستثمارية وعرضها بحسب حاجة السوق، والتي تخضع بدورها للتقييم من قبل المختصين بالبلدية، ومن ثم اعتمادها كفرص استثمارية.

وتابعت: «سيتمكن المستثمر من استعراض الفرص الاستثمارية من خلال خريطة تفاعلية معززة بالمعلومات الديموغرافية والتكاليف والأنشطة القائمة والخدمات المتوافرة في المنطقة، والتي ستساعد المستثمرين في تقديم العروض التنافسية، ومن بعد تقييم العروض تتم الترسية واستكمال الإجراءات التعاقدية من خلال منصة رقمية موحدة وتجربة رقمية.

وتهدف البلدية من وراء المشروع إلى تسهيل العلاقة بين المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعاتهم في مناطق محددة بإمارة دبي، كما تتيح لهم فرصاً أخرى في مناطق متفرقة بالإمارة حسب الحاجة.

وأضافت: «يأتي هذا المشروع النوعي لتحقيق المساعي الرامية إلى تبادل الخبرات والمعارف التكنولوجية، بما يخدم جهود البلدية في تخطيط وتنفيذ المشروعات الرائدة والذكية، التي تلبي احتياجات سكان إمارة دبي، وتسهم في تعزيز سعادتهم ورفاهيتهم».