الامارات | الأولى من نوعها في الدولة.. "معاً" تطلق شهادة تصنيف الشركات الاجتماعية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" عن الإطلاق الرسمي لمنظومة شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي في إمارة أبوظبي، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وذلك خلال حفل خاص أقامته الهيئة اليوم في منارة السعديات في أبوظبي، بحضور رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي، والشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة، و سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً".

وتعد "شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي" اعتماد واعتراف رسمي بالعلامة التجارية للمؤسسات ذات الهدف الاجتماعي، ما يتيح لها إمكانية استخدام شعار "علامة أبوظبي الاجتماعية" في دلالة على تصنيفها كمؤسسة اجتماعية في أبوظبي. وتشكل هذه الشهادة أداة مبتكرة جديدة لتمكين المؤسسات والشركات ذات الأثر الاجتماعي من مواصلة تحقيق النمو المستدام والقدرة على التنافسية عبر باقة من المميزات والحوافز المباشرة وغير المباشرة.

ويهدف هذا التصنيف إلى المساهمة في تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية، ودعم إنشاء ونمو المؤسسات الاجتماعية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة الأثر الاجتماعي القابل للقياس للمبادرات والبرامج التي تديرها هذه المؤسسات، وبالتالي إيجاد قيمة اجتماعية مضاعفة تدعم تطوير حلول ومبادرات مبتكرة للتعامل مع الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وتم تقديم شهادات التصنيف لمجموعة من المؤسسات الاجتماعية التي انطبقت عليها شروط التصنيف خلال الفترة التجريبية والتي امتدت من شهر مارس وحتى يوليو 2022.

وانطلاقاً من مكانتها كمظلة جامعة لكافة المؤسسات والشركات غير الهادفة للربح والتي تقدم خدمات ومنتجات اجتماعية مبتكرة تخدم مختلف مكونات المجتمع بما يتوافق مع الأولويات الاجتماعية المعتمدة من قبل حكومة إمارة أبوظبي؛ تتطلع الهيئة عبر هذا التصنيف إلى توضيح الدلالات المرتبطة بالمؤسسات والشركات العاملة ضمن القطاع الاجتماعي في أبوظبي، ورفع مستوى الوعي حول القطاع الثالث.

وأكدت مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" سعادة سلامة العميمي، أن شهادة التصنيف هذه ستكون بمثابة نواة لصنع أثر إيجابي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بحيث تكون القدرة على صناعة الأثر المجتمعي عبر الأعمال أمراً جوهرياً في توجهات التعاقد وشراء الخدمات والمنتجات على المستوى الشخصي والمؤسسي.

وتلقت الهيئة خلال المرحلة التجريبية لإطلاق شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي؛ طلبات الحصول على الشهادة من 45 شركة اجتماعية، حيث تمكنت 27 شركة منها على الحصول على شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي بنجاح بعد أن استوفت كافة الشروط والمتطلبات، وهناك الآن 13 شركات تقوم بمراجعة وتحديث طلباتها لاستكمال عملية الحصول على الشهادة.

ميزات شهادة التصنيف.

وستمنح شهادة التصنيف نوعاً إضافياً من المصداقية للعلامة التجارية في القطاعين العام والخاص في جميع إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة، حيث يدل هذا الاعتراف على أن هذه المؤسسات تعمل على مواءمة أنشطتها التجارية مع الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي، وستساهم في دعم استدامة الشركات والربحية الخاصة بها، وتعزيز عقلية المشتريات الاجتماعية في جميع أنحاء الإمارة، مع تشجيع نمو وإنشاء مؤسسات اجتماعية جديدة.

وستحظى المؤسسات المخولة باستخدام شعار "علامة أبوظبي الاجتماعية" كنتيجة للحصول على شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي؛ بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك سلاسة الوصول الحصري إلى المرشدين والمدربين، وفرص التمويل وبناء شبكات العلاقات، والتوصية بمنح التأشيرة الذهبية، وامتلاك نافذة على أنظمة إدارة التعلم، ومنصات المشتريات العامة، فضلاً عن تلقي الدعم فيما يتعلق بالتراخيص التجارية.