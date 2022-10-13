الامارات | صحة أبوظبي تطلق منصة "كوادر" لاستقطاب الكفاءات الطبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، منصة "كــــوادر"، المنصة الذكية الفريدة من نوعها التي تسلط الضوء على الفرص المهنية الواعدة في القطاع الصحي في الإمارة. ويأتي إطلاق المنصة كجزء من التزام دائرة الصحة – أبوظبي باستقطاب واستبقاء الكفاءات الصحية في أبوظبي، من خلال استعراض الفرص المهنية المتوفرة وفقاً من احتياجات ومتطلبات القطاع الصحي، بما يضمن تعزيز مشاركة الكوادر الصحية في الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية وضمان استدامتها.

وأوضحت الدائرة خلال مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2022، أن المنصة توفر لجميع العاملين والمختصين في الرعاية الصحية الراغبين في الانضمام إلى القطاع الصحي في أبوظبي إمكانية التقدم للوظائف الشاغرة في مختلف المجالات الطبية بما في ذلك التمريض وطب الطوارئ والخدمات الطبية المساندة في عدة منشآت صحية في الإمارة. وتضم المنصة باقة من المزايا التي تلبي احتياجات العاملين الصحيين والمنشآت الصحية في أبوظبي، كما يتم تحديثها بشكل مستمر لتواكب المتطلبات المتغيرة والاحتياجات المستقبلية في الإمارة.

وأشارت إلى أن المنصة تضم العديد من المزايا للمتخصصين في الرعاية الصحية كإمكانية التسجيل وإنشاء الملف التعريفي الخاص بهم والاطلاع على الوظائف المتاحة بما يتماشى مع تراخيصهم الحالية وترشيحهم لوظائف تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم. ومن خلال المنصة، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية في الإمارة التواصل بشكل مباشر مع المتقدمين المسجلين لتوفير فرص عمل لهم.

وقال، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، الدكتور راشد السويدي: "في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل الجهود الرامية في الاستثمار في العنصر البشري واستقطاب الكفاءات والخبرات للعيش والعمل في القطاع الصحي في الإمارة. تضم أبوظبي نخبة من المنشآت الصحية الرائدة عالمياً التي تحتضن كوادر صحية متميزة تسهم في مواصلة الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي. ونواصل التزامنا في الدائرة باستعراض الفرص المهنية الواعدة لتعزيز خبرات الكوادر الصحية والمضي في مسيرتها المهنية وفقاً لأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم."

ووفقاً للدراسات التي أجرتها دائرة الصحة – أبوظبي، يهدف القطاع الصحي في أبوظبي إلى تعزيز الكفاءات الصحية العاملة في الرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية وطب الأمومة والطفولة. وشهد عام 2021 زيادة في عدد الكوادر الطبية المرخصة بنسبة 5.7%، في حين ارتفع عدد الكوادر التمريض المرخصة بنسبة 4.8%، حيث أطلقت الإمارة مجموعة من المبادرات والبرامج لاستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة للانضمام إلى القطاع الصحي في إمارة أبوظبي. وارتفع عدد الكفاءات الإماراتية المرخصة في القطاع الصحي زيادة بنسبة 11% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

يمكن للمهنيين الصحيين ولمزودي الرعاية الصحية الوصول لمنصة "كوادر" عبر الرابط التالي: https://doh.gov.ae/ar/kawader