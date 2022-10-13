الامارات | إقامة دبي تفاجىء رواد جيتكس بالتواصل معهم بلغات أوطانهم



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رواد جيتكس زوار منصتها بالتواصل معهم بلغات أوطانهم وذلك من خلال عدد من الشباب والشابات الإماراتيين ممن يجيدون التحدث بلغات عالمية تشمل البرتغالية والصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية، إضافة إلى اللغة العربية والأردو والفارسية وأيضا لغة الإشارة حيث ارتأت هذا العام أن تتواصل مع رواد جيتكس وزوار منصتها بلغاتهم وذلك تحت مبدأ كي تفهمني أكثر أحدثك بلغتك .

وذلك على مدار أيام معرض جيتكس 2022 المقام في دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 حتى 14 أكتوبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء مكتوم حاكم دبي، في منصتها (S1-C) في قاعة الشيخ سعيد.

وقال مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي ارتأينا العميد حسين ابراهيم أن تكون هذه النسخة من جيتكس 42 مميزة بصورة كبيرة من خلال التخاطب مع الجمهور بلغاتهم كي نكون أكثر قربا منهم ونتفهم متطلباتهم وكي نكسر حاجز اللغة والرهبة.

وأشار إلى أن التواصل مع الشخص بلغته يعمل على تحقيق أعلى درجات السعادة له وهو الهدف الأساسي الذي تعمل الإدارة على تحقيقه من خلال تأهيل الموظفين وتطوير مهاراتهم في التواصل مع المتعاملين بلغتهم الأصلية نظرا للتنوع الديموغرافي في الدولة.

وامتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحقيق لتحقيق سعادة ورضا الناس وضمان مستقبل أفضل لهم بحيث تكون دولة الإمارات ضمن أسعد دول العالم.

وأكد حرص الإدارة على إعداد كوار بشرية تواكب التغييرات والتطورات المتلاحقة في العالم من خلال اعتمادها حزمة برامج تدريبية متنوعة للارتقاء بمستوياتهم الأكاديمية.

وتواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مشاركتها في الدورة الـ 42 وسط حضور محلي ودولي كبيرين، حيث يستضيف المعرض ما يزيد عن 4.500 شركة من مختلف أنحاء العالم، منها 1400 شركة عارضة جديدة مع توقعات بتخطي عدد الزوار حاجز الـ 100.000 زائر من 170 دولة، تستعرض جميعها آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية الحديثة.