الامارات | تطلعات مســــتقبلية للحياة في الفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت جلسة بعنوان «متى سننتقل إلى كوكب آخر يشبه الأرض؟»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى دبي للمستقبل»، أهمية أن تشارك الدول كافة في مجال الأبحاث والاستكشافات في قطاع الفضاء، وتكلفة الانتقال في الفضاء.

وشارك في الجلسة مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء سالم المري، والكاتبة الدكتورة نندي أوكورافور في «أفريكان فيوتشوريزم بروداكشنز»، والدكتور شوانفاي دونغ، العالم من جامعة برينستون، وأستاذ في الفيزياء بالجامعة الأميركية في الشارقة، الدكتور نضال قسوم، بحث المشاركون الفرص المستقبلية لتحسين درجة حرارة الكواكب والأجرام السماوية لجعلها صالحة لمعيشة الإنسان، سواء على كوكب المريخ أو القمر أو حتى الأرض.

وأكد سالم المري أهمية أن تشارك الدول كافة في مجال الأبحاث والاستكشافات في قطاع الفضاء، مشيراً إلى الدعم الذي توليه دولة الإمارات لدعم علوم وتكنولوجيا الفضاء وتعزيز الابتكار.

بدورها، دعت الدكتورة نندي أوكورافور إلى التعلم من الأخطاء الماضية، لعدم تكرار المشكلات عينها، وقالت: «إن الاستصلاح الحيوي هو عملية افتراضية لتعديل الغلاف الجوي، أو درجة الحرارة أو التضاريس السطحية أو البيئة لكوكب أو قمر أو أي جرم آخر ليصبح مشابهاً لبيئة الأرض، لجعله صالحاً للسكن للبشري. وأعتقد أن الطريقة التي يتناول فيها الخيال العلمي موضوعات المستقبل، بدءاً من التكنولوجيا إلى المجتمع إلى القضايا السياسية، ليست صحيحة معظم الوقت».

من ناحيته، ذكر الدكتور نضال قسوم، أن العديد من الأشخاص شككوا سابقاً في إمكانية استكشاف الفضاء والقمر، أو الذهاب إلى المريخ، أو الاستصلاح الحيوي، وانتقدوا النفقات والطاقات والموارد التي يتم صرفها في هذا المجال، لكن النتائج جاءت معاكسة، والواقع أثبت عكس ذلك، واليوم يعيش العالم في تطورات تكنولوجية هائلة، منشؤها من قطاع الفضاء، وهناك المزيد في المستقبل القريب.

وأكد أن الاستصلاح الحيوي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعالم، اليوم وغداً وفي المستقبل القريب، مشيراً إلى أن تكلفة الانتقال في الفضاء، وسهولة التنقل فيه، أو بناء محطة فضائية فيه أصبح أقل مما يتخيله الأفراد.

وعرض الدكتور شوانفاي دونغ، صوراً لكوكب المريخ وللقمر، وتضمن العرض معلومات من وكالة الفضاء «ناسا» حول إمكانية العيش على سطح القمر أو المريخ مستقبلاً.