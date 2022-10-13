الامارات | بلدية خورفكان تصادر 20 مركبة مهملة وتُنذر 80 أخرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية خورفكان عن مصادرة وسحب 20 مركبة مهملة منذ بداية العام الجاري، موضحة أن المركبات تركها أصحابها في مواقف ترابية لتعطلها أو رغبة في بيعها، ما أدى لتشويه المنظر الحضاري للمدينة، لافتة إلى توجيه 80 إنذاراً لأصحاب مركبات أخرى، ومنحهم مهلة كافية لإزالتها من المواقف.

وأوضحت أن إجراءات سحب المركبات المهملة تتمثل في وضع إشعار إزالة عبر بطاقات لاصقة على المركبة المهملة أو إرسال رسالة نصية لأصحاب المركبات المهملة، ويمثل إشعار الإزالة أو الرسالة النصية تنبيهاً وتحذيراً لنقل المركبة، وبعد استيفاء الإجراءات والمدة القانونية للإشعار، يتم سحب المركبات المهملة إذا لم يستجب مالكها للتعليمات الموضحة على إشعار الإزالة، وتنقل المركبة بواسطة رافعات نقل المركبات للحفاظ على جمال المدينة ومنظرها الحضاري.

إلى ذلك، قام قسم العمليات والتفتيش البلدي التابع لبلدية خورفكان، بحملات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق ومركبات التوزيع، للتفتيش على البضاعة خارج المحل، أسفرت عن إنذار تسعة محال مخالفة تعرض بضائع خارج المحل، كما تم ضبط سبعة محال تبيع بضائع ممنوعة ومحظورة، وتحرير أربع مخالفات لمركبات توزيع تمارس عملها دون تصريح توزيع من القسم المختص في البلدية.

وشدّدت البلدية على أن الحملات التفتيشية والدورية المفاجئة والمحاضرات التثقيفية تأتي في إطار رسالة البلدية بالحفاظ على صحة المجتمع، مؤكداً أنها تنفذ برامج توعية وتثقيف في مجالات عدة، من ضمنها زيادة الوعي البيئي والصحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم حملات وبرامج توعية بشكل دوري عبر قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي ترشد من خلالها الجمهور والمنشآت للحفاظ على البيئة، تعزيزاً لقيم المسؤولية المجتمعية بشأن الحفاظ على المظهر العام والمرافق العامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية.