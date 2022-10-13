الامارات | متحف المستقبل مقرّاً عالمياً لمؤسسات استشراف المستقبل الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «مؤسسة دبي للمستقبل»، ضمن أعمال «منتدى دبي للمستقبل»، شراكات جديدة، تهدف من خلالها إلى جعل «متحف المستقبل» مقرّاً عالمياً لمؤسسات استشراف المستقبل من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لكبار مستشرفي المستقبل ومبتكريه وصنّاعه.

ووقعت المؤسسة اتفاقيات تعاون مع «رابطة مستشرفي المستقبل» و«مؤسسة ميلينيوم بروجكت»، خلال أعمال المنتدى، وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام كبريات مؤسسات استشراف المستقبل حول العالم للانضمام إلى هذه الشراكات خلال الفترة المقبلة. كما تعزز أهمية دور «متحف المستقبل» مركزاً دولياً للحوارات البناءة والشراكات العالمية التي من شأنها تطوير أفضل الممارسات والآليات التي يمكن أن تتبعها الدول والشركات ورواد الأعمال والأفراد في العمل على تحديد أفضل الممارسات المسؤولة وذات الأثر الإيجابي في عملية تصميم المستقبل.

كما وقعت مؤسسة دبي للمستقبل مذكرة تعاون مع «الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية»، و«شبكة استشراف مستقبل القطاع العام»، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات وقطاعات استشراف المستقبل، في إطار جهود المؤسسة لإنشاء شبكة عالمية من الشركاء والخبراء والمختصين في استشراف المستقبل.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس متحف المستقبل، محمد عبدالله القرقاوي: «يجسد متحف المستقبل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية توفير حاضنة عالمية للمؤسسات المستقبلية والخبراء والمتخصصين والمهتمين باستشراف آفاق وفرص المستقبل انطلاقاً من دبي».

وأضاف: «وعدنا بأن يكون متحف المستقبل حاضنة عالمية لمؤسسات استشراف المستقبل الدولية، واليوم ينضم إلينا آلاف خبراء المستقبل من حول العالم، لتتوسع شبكتنا المعرفية والمستقبلية في منظومة مبتكرة تعزز التعاون والتكامل بين الجميع، لاستشراف المستقبل ومناقشة التحولات والتوجهات الجديدة».

وأضاف: «ستسهم هذه الشراكات العالمية التي تم الإعلان عنها خلال منتدى دبي للمستقبل، بدعم جهود ومبادرات استشراف المستقبل، وتشكل إضافة جديدة لمساعينا المستمرة للإسهام في تعزيز دور دولة الإمارات في تشكيل وتحقيق مستقبل واعد ومزدهر».

وقال إن متحف المستقبل يجمع ألمع العقول والمفكرين والمستشرفين والمبتكرين من حول العالم، ويقدم لهم بيئة مبتكرة تعزز الإبداع وتدعم مسيرة التقدم، وترسخ مفهوم تخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل الذي يجسد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمستقبل دبي ودولة الإمارات والعالم.

محمد القرقاوي:

«متحف المستقبل يجمع ألمع العقول والمفكرين والمستشرفين والمبتكرين من حول العالم، ويقدم لهم بيئة مبتكرة».