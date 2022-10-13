الامارات | بدء التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي «انطلاقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي «انطلاقة»، لتهيئة جيل من الطلبة القادرين على الالتحاق بأرقى الجامعات محلياً وعالمياً، وذلك في العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتغذي قطاعاته المختلفة ذات الأولوية، وفقاً لاستراتيجية الدولة وتوجهاتها المستقبلية.

ويهدف البرنامج إلى تنويع دول الابتعاث وتوعية الطلبة بالجامعات المتميزة حول العالم، وتوفير الإرشاد الأكاديمي لهم، وذلك لاختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية، بما يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم وميولهم المستقبلية، إضافة إلى تسهيل فرص حصولهم على القبول الأكاديمي المباشر في الجامعات المحلية، وغير المشروط في الجامعات العالمية.

ويستهدف «انطلاقة»، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شريكيها، مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، وشركة يونيفر، طلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من جميع الجنسيات، ومختلف المدارس في الدولة، سواء الحكومية أو الخاصة، أو ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم تنفيذه بشكل افتراضي خارج ساعات الدوام المدرسي على مدار العام الأكاديمي.

ويتضمن البرنامج مرحلتين، مرحلة التأهيل، حيث يتم تأهيل الطلبة بالمتطلبات والمهارات اللازمة، وتشمل طلبة الصفوف 9، 10، 11، حتى يصلوا للصف الثاني عشر، لينتقلوا إلى مرحلة التمكين، التي من خلالها يتم تمكينهم من التقديم الفعلي للجامعات، والحصول على القبول الأكاديمي المباشر وغير المشروط.