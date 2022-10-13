الامارات | محاكم دبي تُنجز 629 ألف معاملة ذكية خلال العام الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت محاكم دبي بأنها أنجزت 629 ألفاً و623 معاملة عبر خدماتها الذكية خلال العام الجاري، وفق أعلى المعايير الحكومية، وبما يخدم مختلف الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، سعياً من محاكم دبي لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة لتحقيق رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأكد مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، حرص الدائرة على التطوير والتحديث المستمرين في خدماتها، للتيسير على المتقاضين، وتوفير الجهد والوقت عليهم، لضمان الدقة والسرعة في تنفيذ الطلبات، سعياً إلى رفع نسبة السعادة لمتعاملي محاكم دبي، وتحقيق أعلى مستويات الرضا من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية.

وقال المنصوري إن التكامل بين أعضاء الفريق ساعد على التميز والنجاح في تحقيق الأهداف والتطلعات المحددة، لافتاً إلى أن مشاركة محاكم دبي في معرض جيتكس غلوبال يعزز من مكانة الدائرة التي تلعب دوراً مهماً في مواكبة التقنيات المبتكرة وما يساندها من خدمات رقمية ذكية تصب في مصلحة أفراد المجتمع والعاملين في الدائرة، محققة نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لإمارة دبي، للوصول إلى أفضل مؤشرات الأداء، وكسب رضا شرائح المجتمع المختلفة كافة.