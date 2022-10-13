الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرامات

طالب قراء «مواقف أبوظبي» بإلغاء الغرامات التي ترتّبت عليهم في شهر يوليو الماضي، بعد وقف فترة السماح الممنوحة للمشتركين، ما كبّدهم مبالغ مالية كبيرة، إذ تم إنهاء فترة السماح خلال سفر الكثيرين خارج الدولة، ولم يكونوا على علم بذلك.

هدايا

أهدت معلمة في مدرسة خاصة بالشارقة طالبة في الصف الرابع الابتدائي ألعاباً وبعض الحلويات بمناسبة عيد ميلادها، الأمر الذي شجع الطلبة في اليوم التالي على إحضار الهدايا ومشاركة الطالبة المناسبة، مُضفية أجواءً من البهجة على الفصل.

دوريات

طالب سائقو مركبات بنشر دوريات مختصة في تنظيم حركة السير والمرور خلال وقوع الحوادث المرورية، لمنع الازدحامات على الطرقات العامة، ومخالفة الفضوليين الذين يتوقفون وسط الطريق لمشاهدة الحادث.

إرجاع

رفض موقع مشهور بالدولة يبيع المناهج الدراسية إرجاع قيمة الكتب الدراسية التي اشتراها ولي أمر طالب، إلّا بعد مرور شهرين على تاريخ الشراء، خلافاً لما هو متعارف عليه في الكثير من مواقع التسوّق المشابهة.

تنزيلات

تساءلت قارئة عن حقيقة التنزيلات التي تعلن عنها بعض المحال، إذ اشترت قطعة من الملابس بسعر مخفّض، وبعد انتهاء التنزيلات وجدتها معروضة بالسعر نفسه، ما يؤكد أن بعض التنزيلات قد تكون وهمية.

سوق

أبدى متسوقون انزعاجهم من إلحاح الشباب والشابات مندوبي المبيعات، الذين يعملون في محال العطور والعسل، وغيرهما من المنتجات، على الزبائن لتجربة منتجاتهم، ودعوا الجهات المختصة إلى وضع معايير للتسويق لا تزعج الزبائن، ولا تتعدى على خصوصيتهم.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

[email protected]