الامارات | الأولى من نوعها في المنطقة.. "أبوظبي للصحة العامة" يطلق المنصة الإلكترونية لسجلات الأمراض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، عن إطلاق المنصة الإلكترونية لسجلات الأمراض بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة وتهدف إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، وستساهم هذه المنصة في تمكين مزودي الرعاية الصحية في الإمارة لإدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالأمراض المزمنة بهدف دعم جهود المركز الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الصحة العامة في أبوظبي وتحسين صحة أفراد المجتمع.

وتهدف المنصة الإلكترونية لسجلات الأمراض إلى رصد تحديات الأمراض المزمنة في أبوظبي ودراسة عوامل الخطر المؤدية إلى الأمراض. كما ستقيّم تأثير برامج الوقاية والكشف المبكر الحالية بغرض التحسين المستمر.

وستشمل المنصة الإلكترونية 10 سجلات للأمراض المزمنة والإجراءات الصحية بما فيها مرض السكري، وأمراض السرطان، والصحة النفسية، والفحوصات الشاملة، والسمنة، وتقنية التلقيح الاصطناعي، والأمراض القلبية الوعائية، والأمراض التنفسية المزمنة، ومرض هشاشة العظام، ومرض الفشل الكلوي المزمن. وسيخصص السجل الأول الذي سيتمّ إطلاقه لمرض السكري على أن تليه السجلات الأخرى خلال 2022 – 2023. وقد تمّ إلى الآن تدريب 52 مزود رعاية صحية ومنحهم صلاحيات الدخول على المنصة.

وقالت مدير إدارة معلومات الصحة العامة في مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتورة شذى الغزالي: "تؤدي المنصة الإلكترونية لسجلات الأمراض دوراً لافتاً في تحسين النتائج الصحية من خلال تزويد خبراء الرعاية الصحية بالأدوات والبيانات اللازمة لتحديد أفضل الممارسات واعتمادها و تطبيقها، ومن خلال توحيد عملية تحديد عوامل الخطر المؤدية إلى الأمراض. سيسهل على مقدمي الرعاية الصحية رصد المتغيرات ووضع خطط علاجية ووقائية متخصصة لأفراد المجتمع في كافة أنحاء الإمارة، كما سيتيح لنا هذا النظام تقييم أثر برامج الوقاية والكشف المبكر الحالية ورفع القدرات في مجال البحث والتطوير، مما يدعم جهودنا الهادفة إلى تحسين رعاية المرضى".

وتعتبر المنصة أداة لجمع البيانات المتعلقة بحالة صحية معيّنة بشكل مباشر من مزودي الرعاية الصحية في أبوظبي. كما وستشكّل مصدراً موحّداً ومعتمداً لجمع البيانات والتحقّق من جودتها وإعداد التقارير، والتحاليل المتقدّمة لدعم صناع القرار ورسم خارطة الطريق لبرامج ومبادرات الصحة العامة بما يتواءم مع احتياجات أفراد المجتمع.