الامارات | "الصحة" تتعاون مع شركة "إنجازات" لابتكار حلول رقمية للخدمات الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة "إنجازات" المتخصصة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني تستهدف التعاون في تطوير حلول صحية رقمية متنوعة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة في تقديم خدمات مبتكرة ومتقدمة قائمة على التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك تجسيداً للتوجهات الحكومية في إرساء مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية الذكية.

وقع مذكرة التفاهم - التي تأتي في إطار التحول الرقمي وتوفير خدمات صحية متطورة ومتكاملة - أحمد الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتور منصور المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة "إنجازات" وذلك ضمن فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية" المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وبموجب مذكرة التفاهم تتعاون الوزارة مع "إنجازات" في الحلول الرقمية لتمكين المرضى من الحصول على خدمات الرعاية الصحية بطريقة سلسة من خلال إنشاء منصة موحدة للمرضى ومقدمي الخدمات كما سيعمل الطرفان على وضع استراتيجية رقمية لمساعدة جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحي على التكيّف مع اتجاهات الرعاية الصحية الذكية لتحسين تجربة المرضى.

ويعمل الطرفان على إنشاء منصة مبتكرة لجمع المعلومات الصحية عبر نظام متكامل ومستدام يعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى فضلاً عن توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الصحية لدعم خطط الوزارة في تطوير سياساتها وممارساتها الرامية لتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وذكر أحمد الدشتي أن مذكرة التفاهم مع شركة "إنجازات" تمثل خطوة جديدة في مسيرة الوزارة نحو التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية وذلك انسجاماً مع توجهات القيادة الحكيمة في بناء منظومة صحية متكاملة تسعد أفراد المجتمع وتوفر لهم أعلى مستويات الصحة من خلال إيجاد حلول مستدامة لمستقبل الرعاية الصحية وإطلاق مشاريع ومبادرات مبتكرة.

من جهته قال أسامة دهبية الرئيس التنفيذي لـ"إنجازات": شراكتنا مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع هي خير مثال على الشراكة الفعالة بين الجهات الحكومية والخاصة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال التحول الرقمي لدعم جهود الوزارة في إرساء منظومة صحية ذكية متكاملة ومستدامة.