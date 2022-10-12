الامارات | حمدان بن محمد يعلن نجاح المرحلة النهائية من الاختبارات الخاصة بـ "المستكشف راشد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 أكتوبر 2022

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، جاح المرحلة النهائية من الاختبارات الخاصة "بالمستكشف راشد"في أول مهمة عربية من نوعها .

وقال سموه في تغريدة على " تويتر " نشكر فرق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء على الجهود الكبيرة في إنجاز "المستكشف راشد" ... ونعلن نجاح المرحلة النهائية من الاختبارات الخاصة بالمستكشف في أول مهمة عربية من نوعها ... وجهتنا المقبلة سطح القمر.