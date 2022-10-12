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الامارات | سلطان القاسمي يعتمد مجموعة من المشاريع والإضافات بسفاري الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يعتمد مجموعة من المشاريع والإضافات بسفاري الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مجموعة من المشاريع والإضافات وأقسام جديدة في سفاري الشارقة للموسم القادم.

أعلنت ذلك رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، هنا سيف السويدي، خلال مداخلة لبرنامج "البث المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وأكدت السويدي خلال مداخلتها أنه تم زراعة 100 ألف شجرة في سفاري الشارقة واستقدام أكثر من 30 ألف شجرة خلال الفترة الماضية جاري زراعتها حالياً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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