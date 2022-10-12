الامارات | سعود المعلا يصدر قرارا بشأن تعيين رئيس مجلس أمناء جامعة أم القيوين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قرارا بشأن تعيين سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيسا لمجلس أمناء جامعة أم القيوين.

ونص القرار رقم ( 6 ) لسنة 2022 على أن يقوم الرئيس باختيار أعضاء مجلس الأمناء والاستعانة بمن يراه مناسبا لمعاونته في أداء مهامه، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وألغى القرار كل نص يخالف أو يتعارض معه، على أن يعمل به من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.