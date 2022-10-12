الامارات | احذر التعرض للمخالفة خلال القيادة في منطقة المدارس نتيجة ارتكاب سلوكيات خاطئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أولياء الأمور والسائقين إلى تجنب السلوكيات والممارسات المرورية الخاطئة أثناء القيادة في الشوارع المحيطة في المدارس وذلك تجنبا للتعرض للمخالفة والغرامات المالية. وقالت الهيئة لـ "الإمارات اليوم" أن ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة، المبيّنة أدناه، يؤثر بشكل عام على الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق، مشددة على ضرورة التزام الآباء والأمهات بأنظمة السير والمرور وقواعد السلامة المرورية عند توصيل الأبناء إلى المدارس أو اصطحابهم منها.

ودعت الهيئة أولياء الأمور والسائقين إلى التحلي بالهدوء والصبر في أوقات الذروة عند توصيل الطلاب أو اصطحابهم إلى المنزل، والى تهدئة السرعة في مناطق المدارس والانتباه إلى أخطاء الآخرين، وترك مسافة أمان كافية، واحترام كافة مستخدمي الطريق.

وحددت الهيئة مجموعة من السلوكيات الواجب التوقف عن ممارستها لتجنب التعرض للمخالفات والتي تتضمن ما يلي:

1- الوقوف بشكل مفاجئ وسط الطريق، وعرقة حركة السير والمرور.

2- الوقوف في الأماكن الخاطئة أو على الأرصفة أو استخدام الأرصفة للوصول إلى المناطق الترابية أو الشوارع المجاورة.

3- إيقاف المركبة في الشارع المقابل للمدرسة وترك الأطفال يعبرون الشارع من غير الأماكن المخصصة.

4- تجاوز المركبات بصورة خاطئة، ما قد يشكل خطورة بالغة على الطلاب والأطفال في مناطق المدارس.

5- توقف السائقين عند وقوف الحافلات ورفعها إشارة التوقف المثبتة على جانب الحافلات المدرسية.

6- ترك بعض الابناء في المركبة وهي في حالة تشغيل أثناء توصيل أبنائهم إلى المدرسة، ما قد يؤدي إلى مخاطر عديدة من بينها الاختناق داخل السيارة.

7- عدم ارتداء حزام الأمان للأطفال فوق سن العاشرة يعد من أخطر السلوكيات المرورية الخاطئة، أو السماح للأبناء بالنزول من الباب الأيسر للمركبة.