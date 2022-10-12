الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس غينيا الاستوائية بذكرى استقلال بلاده

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس غينيا الاستوائية بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج أنجيما ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس تيودورو أوبيانج أنجيما.
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