الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس غينيا الاستوائية بذكرى استقلال بلاده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج أنجيما ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس تيودورو أوبيانج أنجيما.