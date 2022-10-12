الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى ملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى الملك فيليب السادس.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة، إلى رئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز.
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