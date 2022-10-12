الامارات | شاب يرتكب مخالفات مرورية بـ 22 ألف درهم بسيارة فتاة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهمت فتاة شاباً بشراء سيارة منها وتهرّب من نقل الملكية إلى اسمه وارتكب مخالفات بقيمة 22 ألفاً و850 درهماً، وتهرّب من سدادها، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتحويل المخالفات وما ترتب عليها من غرامات من اسم المدعية، إلى الرمز المروري للمدعى عليه، وإلزامه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام نقل ملكية السيارة إلى اسمه.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى ضد شاب، طالبت فيها بتحويل المخالفات الواقعة على السيارة المسجلة باسمها، والبالغة قيمتها 22 ألفاً و850 درهماً، إلى اسم المدعى عليه، موضحة أنها باعت للشاب سيارة، وارتكب بها مخالفات مرورية قبل نقل السيارة إلى اسمه، وطالبت بنقل السيارة إلى اسمه وسداد المخالفات، إلاّ أنه ظل يتهرب.

وخلال نظر الدعوى طالبت الفتاة بنقل ملكية المركبة وتحويل المخالفات المرورية على الرمز المروري للشاب، فيما حضر المدعى عليه وقرر بصحة الوقائع التي سردتها المدعية، وأن سبب عدم نقل الملكية انتهاء إقامته.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن الثابت من الأوراق صحة عقد البيع المبرم بين الفتاة والشاب، وأقر المدعى عليه في البند الرابع من العقد بتحمله المخالفات المرورية والمسؤولية القانونية بعد تاريخ توقيع العقد، كذلك إقراره بما جاء بأقوال المدعية، بارتكابه مخالفات بقيمة 22 ألفاً و850 درهماً، وبناءً على ذلك يكون المدعى عليه المسؤول عن سداد الغرامات بشأن المخالفات المرورية على السيارة للجهات المختصة من تاريخ عقد البيع وحتى تاريخه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعية.

وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين الفتاة والشاب بشأن السيارة محل الدعوى، وإلزام الشاب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام نقل ملكية السيارة لاسمه لدى السلطات المختصة، وتحويل المخالفات المرورية المسجلة على السيارة وما ترتب عليها من غرامات من اسم الفتاة إلى اسم الشاب، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.