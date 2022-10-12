الامارات | «الشارقة للتعليم» تستطلع آراء ذوي الطلبة حول جودة المدارس الخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص استطلاع رأي لذوي طلبة مدارس القطاع الخاص في الإمارة، لتزويدها من خلاله بتغذية راجعة حول جودة التعليم نوعاً وكماً في مدارس أبنائهم، مؤكدة أنها تولي رؤيتهم وتقييمهم لمدرسة أولادهم اهتماماً كبيراً.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم توظيف الاستطلاع في تقييم المدرسة، جنباً إلى جنب مع الأدلة الأخرى، وفق إطار معايير التقييم المدرسية في الدولة، مؤكدة أن الآراء التي يقدمها ذوو الطلبة مهمة بالنسبة للقائمين على عملية التقييم، مؤكدة أن كل ما يتعلق بالمعلومات الشخصية الخاصة سري، ولا يحق لأحد الاطلاع عليه.

وبيّنت الهيئة أنها أتاحت إكمال هذا الاستبيان في موعد أقصاه الجمعة 14 من أكتوبر الجاري، لافتة إلى أن هذا الاستبيان يستهدف رفع مستوى الأداء في العملية التربوية التعليمية في الإمارة.

وشددت الهيئة على اتخاذ إجراءات رادعة بحقّ المدارس الحاصلة على مستوى «ضعيف» أو «ضعيف جداً» من خلال برنامج «إتقان»، الذي يُعنى بمراجعة جودة أداء المدارس، حيث سيتم تطبيق جميع أو بعض من الإجراءات منها إعادة التقييم الشامل بعد سنة واحدة بدل سنتين، ومنع تسجيل أو إعادة تسجيل الطلبة المواطنين فيها، ومنع تسجيل الطلبة الجدد فيها، وفرض المخالفات والجزاءات الإدارية، استناداً إلى ما نصت عليه لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية لنشاط التعليم الخاص في إمارة الشارقة، وعدم السماح للمدرسة برفع الرسوم الدراسية أو التقدم بخطط التوسع حتى تحصل على تقييم «مقبول» فما فوق.

وذكرت الهيئة أنها ستتولى إعادة مراجعة المدارس الحاصلة على مستوى «مقبول» بشكل سنوي، وحتى تصل إلى مستوى «جيد» أو أعلى، وستخضع هذه المدارس لزيارات مراجعة التحسن خلال دورة المراجعة، ولمتابعة حثيثة من الهيئة لخطط المدرسة للتحسين.

توظيف الاستطلاع في تقييم المدرسة وفق معايير التقييم في الدولة.