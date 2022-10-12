الامارات | ملتقى «كبار السن» يوصي بتطبيق «المدن المراعية للسن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى الملتقى الـ11 لخدمات كبار السـن 2022 والذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تحـت شعار «مسارات الشيخوخة الإيجـابية» بالتوسع في تطبيق برنـامج «المدن المراعية للسن» على مستوى دولة الإمارات، من أجل تحقيق التكامل والتعاون مع كل الجهات وفق رؤية واحدة وهي دولة مراعية للسن.

ودعت التوصيات إلى احتضان كل المبادرات المختلفة الموجهة لكبار السن في منصة موحدة وتقديم جائزة تحفيزية لأفضل المبادرات، إضافة إلى استشراف وظائف تناسبهم لنقل خبراتهم ودعم فرص مشاركتهم بفاعلية ودمجهم مجتمعياً، وضرورة مشاركتهم في مجالس أولياء أمور الطلبة (المدارس) لتعزيز الجانب النفسي والاجتماعي لكبار السن من خلال دعم فرص مشاركتهم بالإضافة للاستفادة من خبراتهم.