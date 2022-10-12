الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدحام

اشتكى ذوو طلبة بمدارس خاصة بمنطقة العزرة في الشارقة، وجود ازدحام مروري بسبب تكدس السيارات، خصوصاً في ساعات الصباح، وعند انتهاء الدوام المدرسي، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المشكلة.

شكوى

يجد سائقون صعوبة في الوصول إلى عجمان قادمين من الشارقة، لاسيما في ساعات الذروة، بسبب الازدحام المروري المتكرر في كل الطرق المؤدية من الشارقة إلى عجمان.

مطاعم

اشتكت قارئة تقيم في منطقة النادي السياحي بأبوظبي الضجيج الذي تحدثه المطاعم والمقاهي، والذي يستمر حتى الثانية صباحاً يومياً، ما يُشكل إزعاجاً للسكان يتطلب تدخل المعنيين للحد منه.

انحراف

لاحظ قراء قيام سائقي مركبات بالانحراف من المسرب الرابع إلى الأول فجأة قبيل إشارة شارع النجدة في أبوظبي، المعروف بوجود مدارس كثيرة فيه، ما يهدّد بحوادث خطرة، خصوصاً في أوقات الدخول والخروج من المدارس، مطالبين بوجود دوريات السير في المنطقة للحد من هذه المشكلة.

كثافة

تشهد شوارع دبي منذ يومين كثافة مرورية ملحوظة، بسبب إقامة معرض «جيتكس» الذي تشارك فيه شركات من مختلف دول العالم، ما يستدعي التفكير مستقبلاً في نقل المعرض إلى مناطق أقل كثافة سكانية، مثل دبي الجنوب ومدينة إكسبو.

عروض

يتلقّى قراء اتصالات متكررة من بنوك محلية لتقديم عروض التمويل الشخصي، وعلى الرغم من رفضهم المتكرر لتلك العروض، إلا أن الاتصالات لا تتوقف!

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