الامارات | حاكم الشارقة يخصص 160 مليون درهم لرصف الطرق حول أراضي المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 160 مليون درهم لرصف الطرق والمحاور الرئيسية حول الأراضي التجارية والصناعية الممنوحة للمواطنين على مستوى الإمارة.

جاء ذلك عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، مؤكداً أن مليار درهم موازنة رصف الطرق بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة خلال عام 2022، حيث تم إنجاز طرق بما يقارب 800 مليون درهم تبقى منها 200 مليون درهم حتى نهاية العام سوف يتم إقامة مشاريع طرق فيها