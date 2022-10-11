الامارات | نقل ملكية المركبات عبر التطبيق الذكي.. خدمة جديدة أطلقتها طرق دبي في جيتكس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي محمد المظرب عن إطلاق الهيئة خدمة ذكية جديدة في معرض جيتكس، تمكن العملاء من نقل ملية المركبة عبر تطبيقات الهيئة الذكية، وذلك باستخدام التوقيع الإلكتروني بالهوية الرقمية المتوفرة عبر "الإمارات باس"، UAE PASS.

وقال المظرب لـ "الامارات اليوم" خلال مشاركته في فعاليات معرض جيتكس 2022، أن بإمكان العملاء اتباع خطوات بسيطة للوصول للخدمة عبر تحديث التطبيق "دبي درايف" وهو أحد تطبيقات الهيئة الذكية، مضيفا أن خدمة نقل الملكية ستظهر في التطبيق وتسمح للمتعاملين بنقل ملكية المركبة من شخص الى شخص من غير الحاجة لزيارة أي مركز من مراكز للهيئة.

وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع عدم التلاعب وضمان المصداقية في انجاز المعاملة، قال المظرب ان الاجراء الأساسي والأول يتعلق بتوفير التشريعات الداعمة لإتمام المعاملة بالطرق الذكية والذي اشتغلت الهيئة على توفيرها قبل إطلاق الخدمة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة دبي الرقمية واللجنة العليا للتشريعات. وأضاف ان الإجراء الثاني يتعلق باستخدام الهوية الرقمية المعتمدة في دول الإمارات، UAE PASS، والتي تتميز بدرجة عالية من الأمان حيث يتم من خلالها استخدام التوقيع الإلكتروني على اتفاقية البيع ما بين الطرف الأول والطرف الثاني، متابعا ان الشخص الذي ليس لديه هوية رقمية، لن يتمكن من اجراء البيع ونقل الملكية عبر التطبيق.

وأكد المظرب أن الهيئة تعمل على مواصلة جهودها وتنفيذ المبادرات التي تكفل تقديم أفضل الحلول في توظيف التقنيات الذكية في مختلف عمليات ترخيص السائقين وترخيص المركبات وعمليات الرقابة الذكية، وهو ما يسهم في توفير الجهد والوقت على المتعاملين والكادر المختص، كما يعمل في الوقت ذاته على تحقيق الهدف الأهم وهو تحسين مستوى الأمن والسلامة المرورية على الطرقات والتقليل من الحوادث الناجمة عن سلوكيات القيادة للسائقين.

وكانت إدارة ترخيص المركبات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أعلنت العام الماضي عن البدء في تنفيذ مبادرة التحوّل اللاورقي في إصدار شهادات خدمات المركبات وذلك من خلال إيقاف طباعة (15) شهادة من الشهادات الخاصة بخدمة المركبات في مراكز مُزَوِّدي الخدمة التابعة لها في الإمارة، وتحويلها بالكامل إلى القنوات الإلكترونية من خلال إرسالها عن طريق الرسائل النصّية والبريد الإلكتروني). وتشمل تلك الشهادات شهادة حيازة مركبة، وشهادة تصدير، وشهادة تحويل، وشهادة سياحة، وشهادة حيازة بدل فاقد أو تالف، وكذلك شهادة عودة من سياحة، وشهادة استيراد مركبة، بالإضافة الى اصدار شهادة مركبة غير مُسجَّلَة، وشهادة حيازة مركبة غير مُسَجَّلة".

يذكر أن مركز دعم ترخيص المركبات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي يعمل على حوكمة الصلاحيات في نظام الترخيص والمرور الإلكتروني، وتسهيل رحلة المتعامل، إذ يقدم الدعم ل 47 مركز تقدم خدمات ترخيص المركبات و17 جهة حكومية، في وقت وصل فيه عدد المركبات المسجلة في الامارة بنحو 1.8 مليون مركبة. وفق آخر الاحصائيات المعلنة.