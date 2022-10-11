الامارات | عودة التعليم الحضوري لدارسات «العلم نور» في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مجلس الشارقة للتعليم بأنه أتاح العودة الحضورية لدارسات «العلم نور» المخصص لتعليم كبار السن، في مختلف مناطق إمارة الشارقة، تماشياً مع توجهات الجهات الصحية في الدولة بتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس «كوفيد-19».

وأوضح المجلس لـ«الإمارات اليوم»، أنه وفّر 15 فصلاً تعليمياً لـ«العلم نور» في ثماني مدن ومناطق بالإمارة هي: الشارقة ومليحة والمدام والذيد وخورفكان وكلباء والبطائح والحمرية، مشيراً إلى أن الفصول تقدّم ثلاثة مناهج متخصصة في اللغة العربية والرياضيات، وكذلك التربية الوطنية أو المهارات الحياتية، بجانب تحفيظ القرآن وتعليم بعض التقنيات الحديثة كاستخدام الحواسيب والـ«آي باد».

وذكر المجلس أن دارسات «العلم نور» مخصصة للسيدات فقط فوق 30 عاماً، حيث يشارك هذا العام 268 دارسة ممن لم يحصلن على مستوى تعليمي من المواطنات والمقيمات، لافتاً إلى أن من بين الملتحقات بالدراسة 248 دارسة يطلعن على منصة «اقرأ» العربية كالأساليب الدراسية وأوراق العمل.

وأشار مجلس الشارقة للتعليم إلى أن مراحل التدريس في «العلم نور» تنقسم إلى ثلاثة مستويات وتُقسّم الكتب على تلك المستويات، موضحاً أن التعليم مفتوح لمختلف الأعمار، حيث يبلغ عمر أصغر الدارسات 30 عاماً، بينما أكبرهن يبلغ عمرها 82 عاماً.

ولفت المجلس إلى أن الإقبال كان متوسطاً مع بدء العام الدراسي، لكن بدأ العدد يزداد أخيراً بحضور الجميع مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنه وفّر مرونة في الحضور خلال الفترة الماضية منذ جائحة «كورونا»، حيث كان التعليم حضورياً لمن ترغب و«أون لاين» لمن لم تستطع الحضور من خلال الكاميرات.