الامارات | تعرف إلى أهم خدمات تطبيق طرق دبي الذكي المعروض في جيتكس.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي شرحا مرئيا عن كيفية الاستفادة من تطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي الحاصل على العديد من الجوائز، والذي يضم 40 خدمة مصمّمة خصّيصاً لدعم السائق ومستخدم وسائل النقل العام ومراكز الخدمة ومحطات المترو والحافلات بالإضافة إلى خدمة حجز مركبات الأجرة والمواقف وغيرها.

ويتناول الفيديو أهم تلك الخدمات ويشير الى إمكانية استخدام التطبيق عبر الساعات الذكية.

وتتضمن الخدمات التي يوفرها التطبيق دفع رسوم المواقف وتذكّر أماكن مواقف المركبات بالإضافة إلى إيجاد مواقف في مدينة دبي، و كذلك الاستفسار عن المخالفات ودفع الغرامات عبر بوابة حكومة دبي الذكية،والاستفسار عن المخالفات ودفع الغرامات عبر بوابة حكومة دبي الذكية ، وأيضا الاستفسار عن رصيد بطاقة نول وإعادة شحنها والاستفسار عن رصيد سالك وإعادة شحنه من خلال بطاقات التعبئة وحجز مركبة أجرة.

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