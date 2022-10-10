الامارات | "دبي ميراكل جاردن" تبدأ موسمها الـ11 بالعديد من المفاجآت والتصاميم الخلابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت "دبي ميراكل جاردن" أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، في استقبال زوارها اعتباراً من اليوم، إيذاناً ببدء موسمها الحادي عشر بمجموعة كبيرة من المفاجآت والتصاميم الجذابة. ويتميز هذا الموسم بتزامنه مع منافسات كأس العالم لكرة القدم حيث ستحتفي الحديقة بتلك الفعالية العالمية التي ينتظرها ويتابعها الملايين، إضافة إلى استعداد الحديقة لاستقبال السياح القادمين إلى دبي من مختلف أنحاء العالم.

وتعد دبي ميراكل جاردن من بين المعالم التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي كأفضل وجهة للزيارة في العالم في ضوء ما توفره الإمارة من خيارات واسعة للترفيه العائلي، وما تتمتع به من بنية تحتية سياحية وخدمية تُعد من الأفضل عالمياً، مشمولة بالعديد من مقومات الجذب الفريدة والتي تحظى باهتمام الزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأكد الشريك المؤسس ومصمم حديقة دبي ميراكل جاردن المهندس عبد الناصر رحّال، اكتمال الاستعدادات للموسم الحالي وقال: "نحن متفائلون بما حققته "دبي ميراكل جاردن" على مدار السنوات الماضية، حيث أكدت موقعها بين أهم مناطق الجذب السياحي والترفيهي في دبي ودولة الإمارات. وفي هذا الموسم، يسعدنا أن نقدم طيفاً واسعاً من معالم الزهور البديعة التي تتفرد بأشكالها وألونها الساحرة. دبي ميراكل جاردن جاهزة لإبهار الزوار مع وعد بقضاء أسعد اللحظات ومشاهدة الزهور كما لم يروها من قبل".

وقد أنجز فريق عمل الحديقة تصميم عدد من مجسمات الزهور العملاقة التي تعرض للمرة الأولى والتي تتميز بألوانها الجذابة وتصاميمها الفريدة مما يُضفي أجواء من السعادة والبهجة على قلوب الصغار والكبار.

وبدءاً من 20 نوفمبر المقبل، ومع انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم، سترتدي السنافر قمصان رياضية تِمثل البلدان المِشاركة بالمونديال، وهو ما سيُضفي أجواءً من المرح والسعادة خاصة لدى التقاط الشخص للصور مع السنفور الذي يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار ويرتدي قميص الفريق الذي يشجعه محاطاً بالزهور والنباتات وهو ما يجعله فرصة رائعة لالتقاط أجمل الصور لذكريات سعيدة.

وحول نجاح قرية السنافر، قال كشف رحّال: "انضمت القرية إلى الحديقة خلال موسم العام الماضي وحققت نجاحاً كبيراً ولاقت إعجاباً واسعاً من الزوار على اختلاف أعمارهم، لذا، قررنا التوسع فيها وزيادة عدد شخصياتها وتحديث تصميمها لتعزيز تجربة الضيوف وإضفاء أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والسعادة".

ويأتي الموسم الحادي عشر من دبي ميراكل جاردن مُحملاً بالكثير من معالم الجذب التي من المنتظر أن تجد قبولاً واسعاً لدى الزوار، ومنها "أنفاق الزهور" التي توفر مساحة هادئة للجلوس رفقة الأهل والأصدقاء والاستمتاع بوجبة شهية في أجواء استثنائية. كذلك، أضافت الحديقة في هذا الموسم مجموعة جديدة من مناطق الجذب المُجمّلة بالزهور والنباتات النضرة، إضافة إلى المجسمات ثلاثية الأبعاد، وطواحين الماء المثبتة في البحيرات.

كما أضافت الحديقة مجسمين كبيرين، كل منهما عبارة عن يدين ضخمتين تمسك بقلب.. رمزاً لمشاعر الحب والود والوئام التي دائماً ما ترتبط بالورود والأزهار، حيث من المتوقع أن يكون المجسمين من المعالم التي تحظى باهتمام زوار الحديقة لالتقاط الصور التذكارية. ولمزيد من المتعة والأوقات المرحة للزوار، ستعود الأراجيح المميزة المستوحاة من الطراز الكاريبي والآسيوي، حيث يمكن للضيوف أخذ قسطاً من الراحة والاسترخاء والاستمتاع بالجمال الأخاذ من حولهم.

وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت "دبي ميراكل جاردن" في كسب شهرة واسعة كوجهه سياحية وترفيهية متميزة تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالأجواء المفتوحة مع اعتدال درجات حرارة لقضاء أجمل الأوقات بصحبة مع الأهل والأصدقاء.

تمتد حديقة دبي ميراكل جاردن على مساحة 72000 متر مربع في قلب دبي لاند، وتوفر مناطق مخصصه لتقديم الأطعمة والمشروبات. اكتسبت الحديقة شهرة واسعة كإحدى أكثر الوجهات السياحية زيارة في دولة الإمارات، إضافة إلى حصول الحديقة على الكثير من الجوائز العالمية ودخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية أكثر من مره لاحتضانها على ما يزيد عن 150 مليون زهرة تمثل 120 صنفًا متنوعًا تمت زراعتها خصيصًا لدبي ميراكل جاردن. وخلال هذا الموسم، تطرح الحديقة مجموعة جديدة من الزهور، كما ستضم مجموعة متنوعة من الأكشاك والمتاجر والمقاهي التي تقدم أطيب المأكولات والمشروبات، إضافة إلى المسرح المميز والذي يحتضن الفعاليات الموسيقية والاستعراضية والفنية.

وأوضح المهندس عبد الناصر رحّال قائلاً: "النجاحات المتوالية التي حققتها دبي ميراكل جاردن طوال الفترة الماضية مؤشر لقدرتنا على إدخال البهجة إلى قلوب زوار الحديقة من مواطنين ومقيمين وسياح قادمين من خارج الدولة.. ويسعدنا كثيراً أن نرى الابتسامة على وجوه ضيوفنا وأن نلمس استمتاعهم بما تقدمه الحديقة من مجسمات الزهور وأشكال مبتكرة مستوحاة من الطبيعة، وتتميز بروائحها العبقة الفواحة".

يُذكر أن دبي ميراكل جاردن تفتح أبوابها يومياً من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة 11 مساءً في العطلات الرسمية وعطله نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، ويبلغ سعر التذكرة 75 درهماً (لمن هم فوق 12 عاماً)، و60 درهماً (لمن هم أقل من 12 عاماً)، وترحب الحديقة بأصحاب الهمم بالمجان، كما تسمح بالدخول المجاني للأطفال في عمر 3 سنوات وأقل.