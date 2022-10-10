الامارات | سياحة أبوظبي تلغي المسح الحراري لدخول المنشات السياحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت أبوظبي اشتراط استخدام تقنية EDE والمسح الحراري عند دخول المنشات السياحية والفندقية والترفيهية مع الاكتفاء بالمرور الأخضر.

وقالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في تعميم أصدرته اليوم إن هذا القرار الموجه إلى مدراء المنشات الفندقية والسياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية ياتي بناء على توجيهات الجهات المعنية في أبوظبي.

وتستخدم هذه التقنية المتطورة في الكشف عن حالات الاصابة بكورونا كوفيد -19.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي في اطار تخفيف الاجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا كوفيد -19 حيث أن استخدام تقنية EDE والمسح الحراري كان يعد شرطا اساسيا للسماح بزيارة المنشات الفندقية والسياحية والترفيهية في الإمارة.