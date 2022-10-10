الامارات | كهرباء الشارقة توصل التيار لـ892 موقعاً خلال الربع الثالث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل التيار الكهربائي لعدد 892 موقعاً وتركيب 4280 عداد كهرباء وتشغيل 27 محولاً وتمديد شبكة كيبلات بطول 112 ألف و564 متراً في مدينة الشارقة خلال الربع الثالث من عام 2022، وذلك بعد إنهاء إجراءات التفتيش واستيفاء كافة متطلبات الأمن والسلامة، كما تم إنجاز أعمال الصيانة لعدد 4526 محطة 11 كيلوفولت و339 لوحة توزيع فرعية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والتيسير عليهم.

وأوضح نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة المهندس أحمد سالم الباس، أنه تم توصيل وتشغيل التيار الكهربائي لجميع الطلبات وفق أفضل المواصفات التي تحقق الأمن والسلامة كما تم توفير عدد من القنوات للتواصل مع المتعاملين وتلبية متطلباتهم.

وأكد أن الهيئة تسعى لتطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في كافة المناطق لتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية والصناعية في كافة المناطق بإمارة الشارقة بعد إنجاز المنشأة واستلام طلبات التوصيل الدائم للكهرباء وتعتمد إدارة توزيع الكهرباء على فرق فنية وكوادر بشرية متخصصة تعمل وفق أفضل المواصفات التي تحقق الأمن واستيفاء جميع المتطلبات في الإشراف على توصيل وتشغيل التيار الكهربائي.

وأشار إلى أن آلية توصيل الكهرباء للمنشآت تبدأ بالتقديم من قبل مقاول الكهرباء على طلب توصيل خدمة الكهرباء في إدارة الخدمات المشتركة، وذلك بعد استكمال 80% من مرحلة إنجاز المشروع، بعدها يتم تحويل الطلب للجهة المختصة لدى الهيئة لدراسة المشروع، وذلك عن طريق تحديد نقطة التغذية المرجحة لتزويد المنشأة بالكهرباء والقيام بزيارة ميدانية من قبل مهندس مختص لمعاينة الموقع وذلك لعمل تقرير نهائي لاحتياجات المنشأة من المواد (العداد- حجم وطول الكابل) والذي يحدد بناءً على الحمولة المطلوبة.

وأضاف أنه يتم تحويل الطلب تلقائياً بعد فتح طلب التوصيل في إدارة الخدمات المشتركة إلى قسم التفتيش بإدارة توزيع الكهرباء ويحدد موعد فحص الموقع، وذلك للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات لدى الهيئة، ويتم تسليم شهادة الفحص بعد اجتياز فحص الكهرباء التي تخول لصاحب المشروع استخراج شهادة توصيل الخدمات من البلدية بعد التأكد من استيفاء الرسوم.

ولفت إلى أم رسوم التوصيل والمواد تتضمن تركيب العداد وتمديد الكابل والتوصيل إلى النقطة الرئيسية لحين إحضار شهادة توصيل الخدمات/ شهادة الإنجاز من البلدية، وبعد إحضار الشهادة يتم تشغيل خدمة الكهرباء للمشروع.