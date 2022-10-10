الامارات | تقلدت 6 نجوم.. بلدية عجمان تحصد جائزة أفضل الممارسات الابتكارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبد الرحمن محمد النعيمي، جائزة الابتكار الدولية "Organization-Wide Innovation Award"، حيث حصدت الدائرة تصنيف 6 نجوم في جائزة الابتكار على مستوى المؤسسة في دورتها الرابعة 2022، والتي ينظمها مركز أبحاث التميز المؤسسي في نيوزيلندا، لتكون الجهة الأولى على مستوى عجمان في حيازة الجائزة.

وثمن النعيمي جهود الكفاءات الطموحة في مركز عجمانX التابع للدائرة، والذين حرصوا على المشاركة في جائزة الابتكار على مستوى المنظمة دوليا من IBPC، موضحاً أن الجائزة تُمنح للجهات التي تبنت أفضل الممارسات في مجال الابتكار، وقامت بدمج الابتكار مع أفكارها وإبداعها لتصبح مؤسسة مبتكرة على المستوى الدولي.

وقال إن الشهادة المشرفة تدون إنجازاً جديداً مشرفاً يضاف لسجل الدائرة الحافل بالإنجازات، موضحاً أن الجهود لا تتوقف والعمل الدؤوب يتواصل لتقديم أفضل النتائج التي يلمس أثرها الجميع.

وبين أن الدائرة عملت وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، على ترسيخ ثقافة الابتكار في جميع جوانب العمليات من القيادة الى الموظفين، وتغطية جميع أصحاب المصالح مما أسهم في تدشين مشاريع ابتكارية وإطلاق خدمات استباقية مبتكرة.

من جهتها قدمت الشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان X، شرحاً مفصلاً لسعادته عن الجهود التي بُذلت ومراحل العمل، لتتمكن الدائرة من حصد الجائزة المتضمنة لمجالات القيادة والتخطيط الاستراتيجي والتوظيف والتدريب والتطوير والعمليات والأدوات والتقنيات وإدارة الأفكار وأفضل الممارسات والمرافق والموارد والثقافة والجمع وعلاقات أصحاب المصلحة، بالإضافة للمقاييس والنتائج.

ومن الجدير ذكره أن الجائزة تتيح الفرصة لمشاركة المراكز البحثية العريقة، كما وتنظم مسابقة أفضل الممارسات الدولية لمكافأة المؤسسات المتبعة لأفضل الممارسات التشغيلية والإدارية والعمليات والأنظمة والمبادرات والمتضمنة للاستدامة.