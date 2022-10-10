الامارات | مواطنون «مُلهِمُون وظيفياً» يجذبون الكوادر الإماراتية للقطاع الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثّف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية حملاته الإرشادية، التي تستهدف توعية المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية بأهمية التوجّه نحو العمل لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، واستعان المجلس بعشرات من المواطنين الذين وصفهم بـ«الملهمين» في جهات عملهم الخاصة، للحديث عن التحديات التي وجدوها في حياتهم المهنية وسبل تطوير أدائهم، إضافة إلى تعديد فوائد العمل في القطاع الخاص، مهنياً وشخصياً، وذلك باعتبارهم أفضل وسيلة لجذب الكوادر المواطنة الشابة للعمل في هذا القطاع.

وبثّ المجلس على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة عدداً من الفيديوهات التي يروي فيها مواطنون شباب قصص نجاحهم في حياتهم الوظيفية، وارتقائهم مناصب عليا في جهات عملهم الخاصة، بينها مهندس مدني في إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال النفط والغاز، المواطن عبدالله المرزوقي، الذي قال: «بدأت عملي في الشركة منذ عام 2019، ومنذ ثلاث سنوات أعمل في مشروعات عدة مهندساً مدنياً، ولدي مسؤوليات كثيرة أمام نفسي لتحقيق طموحاتي المهنية، أهمها تنفيذ كل المهام المطلوبة مني، وكذلك تطوير خبراتي المهنية في تخصص الهندسة، إضافة إلى تطوير مهاراتي الشخصية، وهذه ثلاثة جوانب تصب في مصلحة أهدافي الشخصية التي وضعتها للسنوات الخمس أو حتى الـ10 المقبلة».

وأضاف أن «القطاع الخاص يتميّز بالحركة، ويتّسم بالتجديد المستمر، وكل يوم له قصة مختلفة، كما أنه بات مدعوماً بشكل كبير من الحكومة، وفيه بيئات منتجة تساعد الموظف في الحصول على الامتيازات الوظيفية التي يطمح لها، إضافة إلى أن القوانين والتشريعات تحفظ الحقوق، ولا يوجد شخص يدخل القطاع الخاص إلا وسيتعلم الكثير».

وهو ما أكدت عليه زميلته في الشركة نفسها، مريم المهيري، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من الجامعة الأميركية في الشارقة، قائلة: «أعمل على دعم مبادرات إدارة المشروعات في الشركة، وأتولى مسؤولية التفاعل مع العملاء لفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتقديم الدعم لمقترحات المشروعات، وحققت الكثير من النجاحات في عملي، لأني فكّرت في القطاع الخاص باعتباره مكاناً يمكن للمرء من خلاله أن ينمو ويتطور فيه وظيفياً، ويحصل على فرصة للعمل مع أشخاص من مختلف الجنسيات».

ونصحت أي شخص يخطط للعمل في القطاع الخاص بأن يكون منفتحاً دائماً لتقبل الفرص والخيارات المتنوعة المتاحة.

فيما تحدثت المواطنة شمسة بن سلوم، متدرب إداري في (G42)، عن التحديات التي قابلتها في حياتها المهنية، وكيف استطاعت التغلّب عليها لتحقق النجاح الوظيفي، إذ أكدت أنها شعرت بتوتر كبير في بداية التحاقها بالعمل، لعدم امتلاكها أي خبرة في مجال الشؤون القانونية، على الرغم من كونها خريجة قانون في جامعة السوربون، لكنها استطاعت التأقلم مع فريق العمل بعد فترة قصيرة.

وأوضحت أنها وجدت في العمل بالقطاع الخاص فرصة لتوسيع معارفها، مؤكدة: «أعيش تجربة ممتازة بشكل يومي في عملي، وأتعلم أشياء جديدة، وأؤكد للكوادر الباحثة عن فرص للعمل أن هذا القطاع بات جاهزاً بأدوات التمكين للخريجين المواطنين، بما يساعدهم على التطور والتقدم في مسيرتهم المهنية».

وأفاد مسؤول مكتب خدمة المتعاملين في إحدى شركات إدارة المرافق، المواطن سالم الجابري، بأنه على مدى ست سنوات عمل خلالها في القطاع الخاص، يرى أن هذا القطاع يتميز بقدرته على تطوير أداء الموظفين بأفضل الطرق الممكنة، واستمرارية العمل، ما يخلق المزيد من التحديات، ويفسح المجال لاكتساب المزيد من المهارات والخبرات، ناصحاً الكوادر المواطنة الباحثة عن عمل بضرورة البحث في القطاع الخاص، والتمسك بالفرص الوظيفية المتاحة، لاكتساب الخبرات وتعلم المهارات التي تؤهل بعد ذلك الشخص للمواقع الأفضل.

وذكرت مسؤول إداري الموارد البشرية في شركة كبرى لمياه الشرب، المواطنة خديجة علي عبدالله العبدولي، أنها تدرّجت في العمل على مدار سبع سنوات، بدءاً من منسقة مبيعات في قسم خدمة العملاء، حتى أصبحت مسؤولة العلاقات الحكومية وشؤون الموظفين والثقافة بإدارة الموارد البشرية للشركة، مؤكدة أن عملها فتح أمامها أبواباً كثيرة لتوسيع دائرة معارفها، وتكوين علاقات زمالة وصداقة داخلية وخارجية.

وقالت العبدولي، الحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال موارد بشرية من الكليات التقنية العليا في الفجيرة: «أسهمت وظيفتي كثيراً في صقل المهارات التي لديّ، كما أسهمت أيضاً في زيادة حبي وشغفي للتعلم وتنمية المعرفة، ولذلك أنصح الجميع بأن يبدأوا حياتهم المهنية من بوابة القطاع الخاص بالتدريب أو التوظيف، لأن بيئة العمل في هذا القطاع ممتعة، ومليئة بالثقافات المتعددة، والاستمرار في التعلم والتطوير».

حملات «نافس»

أكد مجلس تنافسية الكوادر المواطنة أنه يحرص على توجيه الحملات والمبادرات التي تستهدف حث وجذب الكوادر المواطنة للعمل في القطاع الخاص، بالطرق والأدوات التكنولوجية الجاذبة التي تتناسب مع الشباب، لضمان شحذ هممهم والتأثير فيهم.

وأوضح المجلس أنه يسعى من خلال حملاته المتواصلة إلى تعريف الشباب المواطن بمزايا القطاع الخاص، ومزايا برنامج نافس، والدعوة للاستفادة واكتشاف فرص التدريب المتوافرة لدى «نافس»، التي تتضمن الفرص المهنية المتاحة للكوادر المواطنة، وتشجيع الشباب المواطن على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص، والتعرف إلى قصص نجاح الكوادر المواطنة في القطاع الخاص.

التجربة الأولى

أفاد مجلس تنافسية الكوادر المواطنة بأن أبرز التحديات التي طالما واجهت العمل في القطاع الخاص سابقاً، كانت الرغبة المسيطرة على الخريجين في العمل بالقطاع الحكومي، ولكن التجربة الأولى في القطاع الخاص غيرت المفاهيم لدى الخريجين والباحثين عن عمل، حيث يضمن العمل في هذا القطاع التطوير المهني، والتدرج الوظيفي للكوادر الشابة، خصوصاً أن سوق العمل الإماراتي يضم شركات عالمية ومحلية كبرى ذات سمعة قوية.