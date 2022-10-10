الامارات | «محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من «ديكوبيلد 2022»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان استكمال الأعمال التحضيرية لتنظيم الدورة السادسة من معرض الديكور والتصميم ومواد البناء (ديكوبيلد 2022)، والذي سيكون خلال الفترة الممتدة من 20-23 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بنسخة استثنائية تتيح لزوار الحدث فرصة الاطلاع على أحدث التصاميم والمنتجات وأكثرها ابتكاراً، واستكشاف التوجهات الجديدة حول أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي، بمشاركة واسعة من جهات وهيئات حكومية وخاصة، من المصنعين والمقاولين والمتخصصين العاملين في قطاع البناء والتصميم والديكور. وتجمع الدورة السادسة من المعرض العديد من مصممي الديكورات الداخلية والمهندسين المعماريين والمقاولين وشركات الأثاث والإضاءة وشركات خدمات البيوت الذكية، لعرض أحدث التصاميم والابتكارات الخاصة بالمشروعات السكنية والتجارية.

وقال مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في المؤسسة، المهندس محمد بورحيمة، إن تنظيم الدورة السادسة من المعرض يأتي استكمالاً لنجاحات الدورات السابقة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باعتبار أن الإسكان أولوية عظمى لضمان تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والاستقرار الأسري للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لهم».