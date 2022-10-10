الامارات | دليل لتعزيز وعي الوالدين في التعامل مع مفاهيم الصحة النفسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، «دليل الوالدين للصحة النفسية» لتعزيز وعي الوالدين في الفهم الصحيح والتعامل مع مفاهيم الصحة النفسية، وتمكينهم من العيش في بيئة أسرية صحية.

ويأتي إطلاق هذا الدليل في إطار الجهود المستمرة للدائرة لتقديم مبادرات وخدمات تسهم في دعم المجتمع وشرائحه المختلفة، بالتعاون مع شركائها في القطاع الاجتماعي والصحي في إمارة أبوظبي.

ويوفر الدليل الذي أعدته كل من «دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي» و«هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة» و«مركز أبوظبي للصحة العامة»، كل ما يحتاجه الوالدان من معلومات ومفاهيم عن التعامل مع ضغوط الحياة اليومية، والمضي نحو حياة مستقرة وصحية.

كما يتناول الدليل أهمية الصحة النفسية وكيف تؤثر في سلوك الأفراد والأسر، وأفكارهم ومشاعرهم، وانعكاس ذلك على حياتهم اليومية، وقدراتهم على التكيف مع الضغوط النفسية. ويتطرق الدليل إلى العوامل المؤثرة في الصحة النفسية، مثل العلاقات ونمط الحياة والعوامل الخارجية والعوامل الذاتية.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، الدكتورة ليلى الهياس: «يُعنى الدليل بمختلف الجوانب النفسية للوالدين، مع التركيز على تمكينهم من مواجهة ضغوط الحياة، ودعم قدراتهم الفردية للتعامل مع الظروف الاجتماعية والمواقف الصعبة التي قد يتعرضون لها. كما يعد الدليل خطوةً مهمة في إطار مساعينا الرامية إلى رصد وتحديد ومعالجة التحديات الاجتماعية، وتوفير الرعاية والخدمات الفعّالة وعالية الجودة للجميع، لضمان تحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع سكان أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً مثالية للحياة».