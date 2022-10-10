الامارات | انخفاض في «الحرارة» غداً.. والضباب مستمر لنهاية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس غدٍ سيشهد تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويصبح صحواً بوجه عام، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، متوقعاً حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيشهد استمرار تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام، فيما تظهر السحب شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع أن يستمر تكوّن الضباب أو الضباب الخفيف صباح الخميس المقبل على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ليصبح بعد ذلك صحواً بوجه عام، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض اعتباراً من الأسبوع المقبل (النصف الثاني من شهر أكتوبر) انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من شهر سبتمبر، لافتاً إلى أن الرياح السائدة ستكون جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر، فيما تكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، على أن تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 51% تقريباً، وتزداد معها فرص تشكّل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

وتابع أن منخفض الهند الموسمي سيبدأ بالتراجع تدريجياً خصوصاً مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحياناً، كما تتأثر الدولة بامتداد لمنخفضات جوية سطحية ممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، مشيراً إلى تزايد كميات السحب وتكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خصوصاً المناطق الشرقية من الدولة، في حال صاحب هذه المنخفضات منخفضات جوية أخرى في طبقات الجو العليا من الشرق أو الغرب.