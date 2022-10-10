الامارات | شركات دولية ووطنية تتنافس لعرض تقنياتها الأمنية في «آيسنار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق صباح اليوم تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات الدورة السابعة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022)، التي تستمر حتى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة 33 دولة و173 شركة محلية ودولية متخصصة في القطاعات الحيوية، منها أحدث التقنيات الأمنية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 111% ليصل إلى 173 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، في حين وصلت نسبة الشركات الجديدة المشاركة للمرة الأولى في فعالياته 8%، كما بلغت نسبة الشركات الوطنية العارضة 34% من مجموع الشركات الكلي.

وكشفت اللجنة المنظمة ارتفاع عدد الدول المشاركة بنسبة 120% ليصل إلى 33 دولة، بالإضافة لتنظيم خمسة أجنحة وطنية لكل من: فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، بالإضافة إلى إيطاليا، والتي زادت نسبتها بمقدار 25% مقارنة بالدورة السابقة.

ويشارك ما يزيد على 30 خبيراً ومتحدثاً دولياً في 23 جلسة حوارية متخصصة تقام على هامش فعاليات المعرض، ويستقطب المعرض أيضاً مشاركة 120 وفداً إقليمياً وعالمياً، في زيادة بنسبة 20% مقارنة بدورة عام 2018، بما فيها وفود من المملكة العربية السعودية والبحرين وسنغافورة ومصر واليونان والعراق وإيطاليا وإثيوبيا، بالإضافة إلى منظمة الإنتربول الدولية.

وتُركّز الدورة السابعة من المعرض على استعراض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية، وتوطيد علاقات التعاون والتواصل بين الشركات العاملة في أربعة قطاعات، هي: الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وحفظ النظام، وحماية المنشآت الحيوية.

كما تشتمل أجندة «آيسنار» على فعالية حوارات تتناول مستقبل مجالات الشرطة والأمن السيبراني الوطني.