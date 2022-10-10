الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسعار

طالب أولياء أمور طلبة، بفرض رقابة على المقاصف المدرسية، وتشكيل لجان تفتيش دورية تتولّى مخالفة المقاصف التي تبالغ في أسعارها، مشيرين إلى أن أحد المقاصف يبيع عبوات المياه الصغيرة بضعف سعرها في السوق.

شحن

لاحظ قرّاء أن الانخفاض العالمي الكبير في أسعار الشحن، لم ينعكس بعد على أسعار السلع في الأسواق، متسائلين عن السبب، لاسيما أن الانخفاض بدأ منذ أسابيع ومستمر حتى اللحظة، داعين الجهات المختصة إلى تكثيف رقابتها على الأسواق، حماية لحقوق المستهلكين.

صالونات

دعا قرّاء الجهات الصحية والبلدية في الدولة، إلى إلزام العاملين في صالونات الحلاقة بالاستمرار في ارتداء الكمامات، خلال تعاملهم مع الزبائن، في كل الظروف والأحوال، وبغض النظر عن الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس «كورونا»، وذلك حماية للصحة العامة.

فيديوهات

تعالت في منصات التواصل الاجتماعي أخيراً، أصوات المنادين بضرورة الامتناع عن نشر الفيديوهات والصور المسيئة، والتي تعطي صورة غير حقيقية عن الدولة، مشيرين إلى فيديوهات من هذا النمط انتشرت في الفترة الأخيرة، وثبت أنها ليست في الإمارات، وإنما في دول أخرى.

توعية

نوّه سائقون بالفيديوهات التي تنشرها شرطة أبوظبي، وتتضمن مقاطع من حوادث حقيقية وقعت بسبب أخطاء واضحة في قيادة المركبات، مشيرين إلى أن قوة تأثير تلك الفيديوهات في الحملات التوعوية كبيرة، داعين إلى تعميم التجربة في إمارات الدولة.

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