الامارات | محمد بن راشد: “جيتكس جلوبال” وضع دبي على خارطة التقنية العالمية.. ووضع التقنية على رأس أولويات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن “جيتكس جلوبال” الذي بدأ منذ 1981 وضع دبي على خارطة التقنية العالمية.. ووضع التقنية على رأس أولويات دبي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها صاحب السمو عبر حسابه الرسمي على شبكة “تويتر” جاء فيها: غداً ينطلق أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم على مساحة 2 مليون قدم مربع وبمشاركة 5000 شركة من 90 دولة منهم 35 شركة ناشئة يتجاوز تقييم كل واحدة منها المليار دولار، مضيفاً أن “جيتكس جلوبال الذي بدأ منذ 1981 وضع دبي على خارطة التقنية العالمية.. ووضع التقنية على رأس أولويات دبي.