الامارات | انخفاض طفيف في درجات الحرارة منتصف الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض خلال الفترة الراهنة لمنخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس الغد صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين المقبل، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، فيما تظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، موضحاً أن الرياح تبقى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الإثنين المقبل سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع فرصة تشكّل الضباب والضباب الخفيف، فيما تكون الرياح والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء المقبل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، خصوصاً على السواحل.

وأكد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً للمركز فإن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض اعتباراً من الأسبوع المقبل (النصف الثاني من شهر أكتوبر)، انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من شهر سبتمبر، لافتاً إلى أن الرياح السائدة ستكون جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر، فيما تكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، على أن تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 51% تقريباً، وتزداد معها فرص تشكّل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.